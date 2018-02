Schweiz

SP-Nationalrat Tim Guldimann tritt nach nur zweieinhalb Jahren im Amt zurück



SP-Nationalrat Tim Guldimann tritt nach nur zweieinhalb Jahren im Amt zurück

Tim Guldimann, ehemaliger Schweizer Botschafter in Berlin und SP-Politiker, tritt als Nationalrat zurück. Er will sein Mandat Ende der Frühlingssession niederlegen, wie die SP des Kantons Zürich mitteilt. Sein Nachfolger wird der ehemalige Juso-Chef Fabian Molina.

Tim Guldimann, der einzige Auslandschweizer im Nationalrat, tritt nach kurzer Amzeit zurück, wie er gegenüber dem Tagesanzeiger sagte. Als Grund gibt er unter anderem die Distanz an, die er als Auslandschweizer zur schweizerischen Politik habe.

«Es ist schwierig, in einem Milieu zu leben und in einem anderen Milieu Politik zu machen, ohne dort die Menschen zu spüren», so Guldimann in einer Mitteilung der SP Kanton Zürich.

Guldimann, der in Berlin lebt, habe unterschätz, wie gross die Distanz zur schweizerischen Politik sei. In Berlin gehe es darum, wie wir uns mit der europäischen Wirklichkeit arrangieren können, wie wir uns in der EU so einbringen können, dass sie sich so entwickelt, wie wir das wünschen.

Für Guldimann wäre eine rasche Lösung der institutionellen Frage, um den Bilateralismus zu sichern und auszubauen nötig. Stattdessen würden wir in der Schweiz nur darüber diskutieren, wie wir uns mit der EU arrangieren können, um nicht beitreten zu müssen. Oder wir führten eine Phantomdiskussion über fremde Richter.

Auch Gleichstellung ein Thema

Der zurücktretende Nationalrat habe gemerkt, dass er, um in hier zu politisieren, viel mehr Zeit in der Schweiz, in Zürich verbringen müsste. Ein Umzug von Berlin nach Zürich komme für Guldimann aber nicht in Frage. Seine Frau sei stellvertretende Leiterin des «Spiegel»-Hauptstadtbüros. Deshalb brauchten die zwei Töchter die Präsenz des Vaters.

«Meine Frau hat mir für meine diplomatische Karriere den Rücken freigehalten. Warum nicht mal umgekehrt?», heisst es in einer Mitteilung der SP Kanton Zürich. Für Guldimann steht sein eigener Rücktritt demnach auch im Lichte der Geleichstellung.

Verjüngung

Die Zürcher SP bedauert den Rücktritt Guldimanns. Seine Beweggründe seien jedoch absolut nachvollziehbar und verdienten Respekt, schreibt die Partei.

Auf Guldimann folgt der Ex-Juso-Chef und Zürcher Kantonsrat Fabian Molina. Mit ihm erhielten die SP und der Kanton Zürich eine weitere starke Stimme in Bern, freut sich die SP. Zudem trage dieser Wechsel zur Verjüngung des Nationalrates und der SP-Fraktion bei. (sda/mik)

