Schweiz

SVP

Die SVP vertagt den Entscheid über die Nomination von Anwalt Valentin Landmann.



Bild: KEYSTONE

Staranwalt Valentin Landmann will für die SVP in den Kantonsrat – doch die Partei zögert

Mit einem prominenten Namen wollte eine SVP-Sektion in der Stadt Zürich in die kantonalen Wahlen vom 24. März 2019 ziehen wollen: Anwalt Valentin Landmann hätte auf für die SVP-Kreispartei 7/8 auf Listenplatz zwei für den Kantonsrat antreten sollen. Dafür trat der streitbare Jurist vor zwei Wochen der Partei bei. Am Dienstagabend hätte die Partei nach dem Willen ihres Präsidenten Urs Fehr auf einer Delegiertenversammlung die Wahlliste verabschieden sollen. Doch dazu ist es nicht gekommen, die Partei hat den Entscheid vertagt.

Wie der Tages-Anzeiger berichtet, wurde das Vorpreschen von Kreisparteipräsident Urs Fehr an der Versammlung nicht goutiert. Denn in Bezug auf die Kantonsratswahlen gibt es rund 11 Monate vor dem Wahltermin noch einige Fragezeichen. So ist etwa noch nicht bekannt, wieviele Sitze im Wahlkreis überhaupt zu vergeben sind. Und auch über die Kandidatur von Nina Fehr Düsel, der derzeit einzigen Kantonsrätin der SVP Kreis 7/8 herrscht Unklarheit. Sie ist im Laufe der verganenen Legislatur nach Küsnacht im Bezirk Meilen gezogen. Ob sie 2019 dort antritt oder erneut in der Stadt Zürich, liess Fehr Düsel noch offen.

Kreisparteipräsident Urs Fehr, der auf der vorgeschlagenen Wahlliste auf dem ersten Platz aufgestellt worden wäre, musste sich viel Kritik anhören: Ein «Schnellschuss» und eine «Hauruck-Übung» sei die verfrühte Nomination von Landmann gewesen. Die Parteiversammlung stimmte einem Antrag von Kantonsrätin Nina Fehr Düsel zu, den Entscheid über die Zusammensetzung der Wahlliste auf den Spätsommer zu verschieben. Wie der Tages-Anzeiger schreibt, wollten «die städtische und die kantonale Parteileitung offensichtlich auch ein Wörtchen mitreden, wenn im Herbst die Listen gestaltet werden», auch mit Blick auf die jüngsten Wahlverluste der SVP bei kommunalen Wahlen im Kanton Zürich. Denkbar sei, dass Valentin Landmann am Ende in einem anderen Wahlkreis aufgestellt wird. Der Anwalt wohnt im Kreis 6. Allerdings herrscht bei den Zürcher Kantonsratswahlen keine Wohnsitzpflicht in dem Wahlkreis, in dem man antritt. (cbe)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo