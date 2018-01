Schweiz

Kinder nicht zum Singen geschickt: Muslimischer Vater verurteilt



500 Franken Busse: Das Bezirksgericht Dietikon bestätigt die Strafe für den Vater, der aus religiösen Gründen seine Elternpflichten verletzt hatte. Er hatte seine Buben von einer Probe für das Weihnachtssingen ferngehalten, die in einer Kirche stattfand.

David Egger / limmattaler Zeitung

Nachdem ein Vater seine drei Buben am 15. November 2016 unentschuldigt nicht in den Schulunterricht geschickt hatte, musste er am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Dietikon antraben. Dieses hat nun den Entscheid des Dietiker Statthalteramts bestätigt und den Mann zu 500 Franken Busse verurteilt.

Ausserdem werden ihm die Verfahrenskosten des Statthalteramts von 530 Franken sowie die Entscheidgebühr des Bezirksgerichts von 600 Franken auferlegt. Darüber informierte Bezirksgerichtsvizepräsident Bruno Amacker Ende Woche die Limmattaler Zeitung. Nicht in den Unterricht geschickt hatte der Mann seine Buben, weil der Unterricht, eine Probe fürs Weihnachtssingen, ausnahmsweise in der Kirche stattfand. Es handelte sich dabei nicht um zusätzliche, sondern um die reguläre Unterrichtszeit. Passiert ist das Ganze am 15. November 2016.

Alles deutet darauf hin, dass es sich beim Mann, der in Dietikon lebt, um einen fundamentalistischen Muslim handelt. Nachdem das Gericht Ende Woche schriftlich geurteilt hatte, kritisierte der sogenannte «Islamische Zentralrat der Schweiz» (IZRS), den Entscheid am Samstag in einem Communiqué. Das Bezirksgericht Dietikon habe muslimische Knaben zum Weihnachtssingen in der Kirche «gezwungen» und betreibe so eine «religiöse Zwangsassimilierung», liess der IZRS verlauten.

Allerdings versäumte es der Vater selber, sich mit allen Mitteln gegen die Teilnahme seiner Kinder an der Weihnachtssingen-Probe in der Dietiker Kirche zu wehren. Das zeigt der Blick auf die Vorgeschichte: Nachdem der Vater zuerst bei der Schule Dietikon um eine Dispensation seiner Buben vom Unterricht in der Kirche ersuchte, lehnte die Schule Dietikon dies ab. Der Vater zog den Entscheid daher weiter.

Doch auch das Ressort Schülerbelange der Dietiker Schulpflege lehnte es ab, die Buben vom Unterricht in der Kirche zu dispensieren. Nach diesem ablehnenden Entscheid hätte der Vater die Sache noch weiterziehen können an den Bezirksrat Dietikon – doch das tat er nicht. Damit wurde der Entscheid des Ressorts Schülerbelange der Dietiker Schulpflege rechtskräftig, obwohl sich der Vater dagegen hätte wehren können.

Als er sich nun beim Bezirksgericht Dietikon gegen den Strafbefehl des Statthalteramts vom 21. März 2017 wehrte, ging es gar nicht mehr um die Frage, ob die Buben hätten dispensiert werden können, sondern einzig und allein um die Frage, ob der Vater gegen den rechtskräftigen Entscheid des Ressorts Schülerbelange der Dietiker Schulpflege verstossen hatte.

«Das Gericht hatte nur zu überprüfen, ob der Mann den negativen Dispensentscheid missachtet hatte», sagte Richter Amacker Ende Woche zur Limmattaler Zeitung. Da der Mann gegen den negativen Dispensentscheid nicht alle Rechtsmittel ausgeschöpft hatte, konnte er sich nun vor dem Bezirksgericht Dietikon nicht darauf berufen, dass er versucht habe, gerechtfertigte Interessen zu wahren.

Wie der IZRS verkündete, will der Vater nun zusammen mit dem IZRS den Entscheid weiterziehen vor das Zürcher Obergericht. Der Mann ist 31 Jahre alt und stammt seinem Namen nach ursprünglich aus dem Balkan (auf dem Strafbefehl des Statthalteramts ist seine Nationalität nicht aufgeführt). Bei der Dietiker Schule ist man erfreut über den Entscheid des Bezirksgerichts.

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

