Schweiz

Schweiz-EU

Entgegen der EU-Waffenrichtlinie: Sturmgewehr soll in Schweizer Stuben bleiben



Entgegen der EU-Waffenrichtlinie: Sturmgewehr soll in Schweizer Stuben bleiben

Bild: KEYSTONE

Sportschützen und -schützinnen sollen weiterhin mit halbautomatischen Gewehren schiessen und Armeeangehörige ihre Waffen nach der Entlassung behalten dürfen. Der Bundesrat will die EU-Waffenrichtlinie pragmatisch umsetzen.

Möglich machen dies Ausnahmebewilligungen vom vorgesehen Verbot dieser Waffen. Im Zentrum der verschärften EU-Vorschriften stehen halbautomatische Gewehre und Pistolen mit Magazinen mit grossem Fassungsvermögen. Darunter ist das Sturmgewehr 90 der Schweizer Armee, das auch Sportschützen üblicherweise benützen.

Für Gewehre liegt die Grenze bei 10 Schuss im Magazin, für Pistolen bei 20 Schuss. Diese Waffen seien gefährlich, weil mit ihnen ohne Nachladen mehrere Male geschossen werden kann. Ziel der neuen Gesetzgebung ist, den Zugang zu diesen Waffen zu beschränken und den Informationsaustausch im Schengen-Raum zu verbessern.

Regelmässige Trainings nachweisen

Am Freitag verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie in der Schweiz. Im Antrag nimmt er Rücksicht auf die Sportschützen. Sie können weiterhin mit Sturmgewehren schiessen, wenn sie entweder Mitglied in einem Schiessverein sind oder nachweisen können, dass sie regelmässig schiessen.

Umfrage Die EU will das Schweizer Sturmgewehr verbieten. Gut oder schlecht? Blöde Frage: Schlecht natürlich! Geht's denen noch!

Find ich gut. Mehr Waffen = mehr Gewalt.

So lange sie mir das Feldtelefon 56 nicht abnehmen ist mir das Wurst!

Abstimmen 4,589 Votes zu: Die EU will das Schweizer Sturmgewehr verbieten. Gut oder schlecht? 50% Blöde Frage: Schlecht natürlich! Geht's denen noch!

26% Find ich gut. Mehr Waffen = mehr Gewalt.

23% So lange sie mir das Feldtelefon 56 nicht abnehmen ist mir das Wurst!

Wer seine Armeewaffe nach dem Dienst übernehmen will, kann dies weiterhin tun. Möglich macht das eine Ausnahmeregelung, die mit der EU ausgehandelt werden konnte.

Wer bereits eine Waffe besitzt, die gemäss Richtlinie verboten ist, muss dies innerhalb von drei Jahren beim kantonalen Waffenbüro bestätigen lassen. Nötig ist das nur, wenn die Waffe noch nicht registriert ist oder wenn der Besitzer sie nicht direkt bei der Entlassung aus dem Dienst von der Armee übernommen hat.

Ausnahmebewilligungen sind auch für Sammler und Museen möglich. Sie können verbotene halbautomatische Waffen in ihren Beständen haben, wenn sie nachweisen können, dass sie sie sicher aufbewahren. Waffen, für die die Ausnahmebewilligung nötig ist, müssen Sammler und Museen in einer Liste aufführen.

Drohung mit Referendum

Die EU-Waffenrichtlinie stand von Beginn weg im Visier der Kritik: Der Schweizerische Schiesssportverband, der Schweizerische Unteroffiziersverband und Pro Tell, die Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht, drohten bereits mit dem Referendum. Von den grossen Parteien stellte sich die SVP gegen die Vorlage.

Als «Schengen»-Land ist die Schweiz jedoch verpflichtet, beim nach den Terroranschlägen von Paris von der EU verschärften Waffenrecht nachzuziehen. Sie muss die neuen Bestimmungen bis zum 31. Mai 2019 umsetzen.

Der Bundesrat betont in seiner Botschaft nun die Wichtigkeit des Schengen-Abkommens für die Schweiz bei der Bekämpfung von Kriminalität. Das Dublin-Abkommen wiederum sei zentral für die Schweizer Asylpolitik. Ausserdem führt er Kosten ins Feld.

Ein eigenes, mit «Schengen» vergleichbares System für die innere Sicherheit aufzubauen, würde laut einem Anfang Jahr veröffentlichten Bericht 400 bis 500 Millionen Franken kosten. Ein Wegfall von Schengen/Dublin würde der Volkswirtschaft Einkommensverluste von bis zu 11 Milliarden Franken im Jahr verursachen. (sda)

Beste Armee der Welt Armee wollte «Hakenkreuz»-Rekruten Karriere machen lassen Hitlergruss und Hakenkreuz: Brisantes Foto von Schweizer Soldaten aufgetaucht Kritik für Bundesrat Parmelin – Notbremse wurde bei Raketen-Beschaffung voreilig gezogen Bodluv-Desaster: Norweger boten der Schweiz ein weit günstigeres Abwehrsystem an F/A-18 Flieger sollen für den Erdkampf umgerüstet werden: Parmelins Pläne unter Beschuss Mit 19 oder 25? Wann du in die RS musst, kannst du künftig selbst entscheiden Neue Kampfjets: Airbus will die Schweiz vom Eurofighter überzeugen Wie die Schweizer Armeewaffen verschwinden Jeder vierte Militärpflichtige ist übergewichtig Militärkader kommen in Yverdon mit Geldstrafen und Freispruch davon Blocher: Die Europäer haben «ihre Armeen verludern lassen, auch die Schweiz» Referendum «Nein zur Halbierung der Armee!» ist gescheitert Wie werde ich untauglich? Wir sammeln die besten Militär-Ausreden Norwegen macht's vor: Bundesrat soll Dienstpflicht für Frauen prüfen Frauen antreten! Warum wir endlich auch von der Dienstpflicht profitieren wollen Danke, liebe User! Ihr seid einfach grossartig: Eure Top-13 der Militär-Ausreden Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare