Schweiz

Solothurn

Alte Holzbrücke in Olten brennt – Rettungskräfte vor Ort



Feuer beschädigt die alte Holzbrücke in Olten – Brandursache unklar

Bild: https://www.swisswebcams.ch/

Ein Brand auf der alten Holzbrücke in Olten SO hat am Mittwochmittag grossen Sachschaden verursacht. Die historische Brücke über die Aare bleibt bis auf weiteres gesperrt. Personen wurden nicht verletzt.

#Olten: Brand auf Holzbrücke sorgt für starke Rauchentwicklung. Feuerwehreinsatz im Gang. Keine Meldungen über Verletzte. Meldungseingang 11.45 Uhr. Update folgt. @FeuerwehrOlten @olten pic.twitter.com/a6gqNmLEGi — Kapo Solothurn (@KapoSolothurn) 28. März 2018

Der um 11.45 Uhr gemeldete Brand führte zu starker Rauchentwicklung. Die Rauchschwaden waren von weit her zu sehen. Nach mehr als einer Stunde hatten die Stadtfeuer Olten und die Regionalfeuerwehr Untergäu den Brand unter Kontrolle.

Bild: KEYSTONE

Wegen des Windes war der Brand am frühen Nachmittag noch nicht restlos gelöscht, wie Astrid Bucher, Mediensprecherin der Kantonspolizei Solothurn, auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA sagte. Der Wind erschwerte gemäss Feuerwehr Olten die Löscharbeiten.

Die Alte Holzbrücke in #Olten brennt. Die Feuerwehr ist vor Ort. Update folgt. https://t.co/TSXyhkIpoz ^lvm pic.twitter.com/cTdzzjJHCi — SRF News (@srfnews) 28. März 2018

Ein Beitrag geteilt von Veronika (@wendy__moira__angela__darling) am Mär 28, 2018 um 3:23 PDT

Die Feuerwehren bekämpften den Brand ab Booten und ab Land. Der weisse Löschschaum auf der Aare stellte gemäss Polizeiangaben weder für Menschen noch für die Umwelt eine Gefahr dar.

Brandursache unklar

Auf Videos von Augenzeugen ist zu sehen, dass das Feuer wohl auf der Westseite in der Mitte der Brücke ausgebrochen war. Die Holzbrücke bleibt bis auf weiteres gesperrt. Die Spezialisten der Kantonspolizei ermitteln die Brandursache.

Die alte Holzbrücke führt über die Aare und verbindet für die Fussgänger und Velofahrer die Altstadt mit der Bahnhofseite. Die heutige Holzbrücke wurde 1803 errichtet. Erstmals erwähnt wurde der Aareübergang im Jahr 1295.

In den vergangenen Jahren kam es wiederholt zu Glimmbränden auf der alten Holzbrücke - vor allem wegen weggeworfenen Zigarettenstummeln. Im August 2012 gab es einen Glimmbrand wegen eines technischen Defekts: Der Brand hatte sich innerhalb der Kunststoffröhren der diversen Leitungen entfacht und griff teilweise auf die Holzkonstruktion der Brücke über. (aeg/sda)

Ein Beitrag geteilt von Hildy Mueller (@hildy_mueller) am Mär 28, 2018 um 3:24 PDT

NEIN!!!!!! Es ist leider wahr, unsere Holzbrücke brennt😭😭😭 #Olten — Angela (@F_r_e_e_Dream) 28. März 2018

holzbrücke in #olten brennt 😭 — Fredi Scheidegger (@ScheideggerFred) 28. März 2018

