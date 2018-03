Zigarette verursachte den Brand in Olten — nun wird eine Notbrücke gebaut

Schweiz

Der Brand auf der Holzbrücke in Olten hat einen Schaden in der Höhe von mehreren 100'000 Franken verursacht. Bis am 4. April ist die Brücke total gesperrt.

Der Brand der historischen Holzbrücke am Mittwoch in Olten istauf fahrlässigen Umgang mit Raucherwaren zurückzuführen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag meldet. Kam es in den vergangenen Jahren lediglich zu Glimmbränden auf der Oltner Alten Brücke, sind die Schäden nach dem Brand vom Mittwoch enorm, wie die ersten Abklärungen ergeben haben.

Die Fachleute sprachen am Donnerstagmorgen von Kosten von mehreren hunderttausend Franken für die Reparatur der Holzbrücke, für welche glücklicherweise eine Versicherung besteht.

Die Brücke ist nach dem Brand zwar nicht einsturzgefährdet; die Tragfähigkeit ist indessen reduziert und die Schäden an der «Fahrbahn» und an den Werkleitungen sind gross. Weil die Joche nicht mehr genügend Tragkraft besitzen, muss eine aus zwei Stücken bestehende, insgesamt 40 Meter lange und zwei Meter breite Notbrücke erstellt werden.

Wegen der dafür notwendigen Vorbereitungsarbeiten für deren Einbau und dem Einbau selber bleibt die Holzbrücke voraussichtlich bis kommenden Mittwoch, 4. April 2018, nachmittags total gesperrt.

Die erforderlichen Stahlträger werden am kommenden Dienstag von der Seite des Postplatzes her möglichst frühmorgens eingebracht, um den Verkehr im Umfeld nicht übermässig zu beeinträchtigen. Zudem werden die durch den Brand beziehungsweise die Löscharbeiten entstandenen Löcher im Belag provisorisch gedeckt.

Die Notbrücke ist für den Veloverkehr (ausser gestossene Velos) gesperrt und wegen des Höhenunterschieds von 50 bis 60 Zentimetern nicht behindertengerecht. Sie bleibt für voraussichtlich rund ein halbes Jahr bestehen, davon vier Monate für die detaillierte Untersuchung, die Vorbereitungsarbeiten und die Beschaffung des Holzes in der benötigten Qualität und rund zwei Monate für die effektive Bauzeit. (sko) (aargauerzeitung.ch)

