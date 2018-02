Martullo-Blocher, Constantin und #MeeToo: die besten Schnitzelbängg 2018

Schweiz

Martullo-Blocher, Constantin und #MeToo: die besten Schnitzelbängg 2018

Basler Fasnacht, das heisst: Piccolos, Larven – und Schnitzelbängg. Die scharfzüngigen Verseschmiede nehmen auch 2018 alles Mögliche auf's Korn, ob Queen Elizabeth, Magdalena Martullo-Blocher, Sturm Burglind oder Hugh Hefner selig.

Fringer vs. Constantin

Dr Fringer het nyt Beeses dänggd / dr Constantin het em Aini glänggd! / Mir finde das nit scheen / dä Constantin het s «Hooli – Gen»!

Füüdleblutt hogg ich alti Friggadelle / noch em Dusche uff my iPhone, ooni z welle / Mit dr Gsichtserkennig hetts Verwirrig gää: / Bim Uffstoo sait das Gräät: «Bonjour Heer Constantää»

Dr Constantin le Président dä Walliser Kampfstier, / dä hätt am ne No Billag überhaupt gar kei Plaisir. / Är miesst sich denn, wenns Fäärnsee fäält mir wurde driiber lache, / als wirgglig einzig Fuessballkenner – sälber eini Bache.

All Joor schloot – sii – das macht uns muff / D Granggekasse schuurig uff / Dr Kaffi, s Bier dr Minzetee / Koschtet all Joor au viel mee / Nur abschloo duet, graad wie e Wolf / Dr Constantin dr Fringer Rolf

D EU will Gäld und das nit z knapp / drum schläggt dr Junker d Leuthard ab / die richtig Antwort wär fir dä / e Schutt in Arsch vom Constantin

Rund um Basel

Mi Sohn isch 20 und sitzt hinde still im Kindersitz. / Ich drai mi rasch zu ihm und saag: «Jä spinnts denn dir e bitz?» / Do sait är doch zu mir, är sygi in däm Sitzli drinn, / Syt är 3 isch und mir z Rieche uf Basel losgfaare sinn !!

Zerscht Drammussfall, denn Zugussfall / do griegsch als Pändler Hoorussfall / e Schtund uffs Drämmli warte miesse / um s Lääbe in volle Züge z gniesse

Im Roothuus wott me goldigi Fallschirm verbiete / Drmit d Regierigsreet nit lieber d Änggel hiete / Irritiert froggt d Ackermaa: «Was soll daas Gschtirm?» / «Bi minre Fluugheechi bruuch ich doch kai so Schirm»

Bim Zollibsuech do hämmer gseh, s eint Nashorn isch nimm do / die Kue het sich vom Bull schiins eifach nit bestiige lo. / E Dütschi Frau stoot nääben uns und meint nur: mit Verlaub / ich dät des au nit mache – ohni Vaterschaftsurlaub.

Mit Sekundeglääber kasch mängs repariere / Araldit wurd d‘ Naase vo dr Sphinx fixiere / Dr allersterggschdi Lyym kasch z‘ Basel-Stadt erlääbe / Dangg dämm duet dr Wessels an sim Sässel glääbe!

D’ Mumie us dr Barfi-Kirche isch erkannt: / Mit em Boris Johnson und dr Queen verwandt / Bi däre Lääderhut mit Runzle fallt uns yy / Das kennt au s’ Omi vo dr Gigi Oehri syy!

Das Verhältnis Schweiz – EU

Fremdi Richter wämmer nid bi uns im Land / Fremdi Richter wämmer nid bi uns im Land / Fremdi Richter wämmer nid bi uns im Land / Fremdi Richter wämmer nid bi uns im Land / Die Widerhoolig hett nyt ztue mit Gnusch im Kopf / Dr Cassis druggt uns ständig uff e Reset-Gnopf!

Vorwärts, Marsch! Der Basler Morgestraich 2018

Kryptowährungen

Obwool miir e Computer gar nit bruuche dien / Nit uf Epfel us em Gsichtsbuech zwitschere mien / Hämmer drotzdäm sone Kischte kaufe miesse / Well sone Gloon duet Bitcoin in d Koläggte schiesse

#MeToo-Debatte

«Mir hätte gärn e Stange» hänn mer gsait / das hett d Källnerin gar nit vertrait / «me too» hett sie gschraue, die spinnt e bitz / bschtell bi dääre nie e Apérol Spritz

Als Frauefuessballschyyri stoot mir s Härz fascht still, / well soone Feminischtin mii verzaige will. / Ich haig am letztsche Matsch mi schwäär im Doon vergriffe, / und dänänen arme Fraue ständig noochepfiffe.

CVP

Stell dr vor s wird gschlachtet z Sissach und kei Sau wär aane / die Säu sin mir nit Wurscht seit do dä Pfarrer e Vegaane. / Är bittet d CVP um Hilf, doch das bliibt unerhöört, / kei Wunder die hän sich no nie – an Sauereie gstöört.

Acht Fraue zwaihundert Gliebti / Pro Daag e Orgie dasch normal / Fuffzää Kinder in zwelf Länder / Dr Hefner seets nit als Skandaal / Jetzt stoot äär vor em Himmelsdeerli / Dr Heiland sait ohjeeminee / So kunnsch du laider nit in Himmel / Nai – so kunnsch nur in d CVP

Internationale Politik

Bim Gipfeldräffe gits zem Desseer Fruchtbaschteete / Dr Kim Jong Un will umzverregge e Rageete / Dr Rajoy frisst d Crema Catalan elai / Und dr Macron bstellt e Vieille Prune ganz wie dehai

Plastiksäckli

Als Jugo fahrsch, e digge BMW, / Als Türk dreisch Gold, so dass me’s guet ka gseh, / Und als Bünzli, fühlsch di riicher als die meischte, /Wenn dir in dr Migros, e Plastigsagg duesch leischte.

Magdalena Martullo Blocher

Quote-Politik, das isch nit ganz banal, / Ob Sproch, Region oder Genital, / Muess es im Bundesroot, d hälfti Fraue ha, / Wär für uns d‘Martullo, genau dr richtig Maa.

Verstorbene Prominenz

Dr Polo Hofer glopft an s‘Himmelsdoor / Do kunnt dr Petrus und liist ihm d‘Reegle voor: / Vo mir uss darfsch die ganz Zyt singe / All Stund uff dr Haarfe e Ständeli bringe / Numme ai Bitt, sunscht hänn mer dr Drägg / Inhalier mer do oobe kai Wulgge ewägg!

D Todesursach vom Hugh Hefner, die isch glööst / Er hett sich mit‘re junge Frau im Bett entblööst / Im Alter isch das halt e gfäärlig Unterfange / No isch’s passiert: Statt dass er ko isch, isch er gange.

Wyter nöördlig, immene Saarg us Brässholzblatte / muess d IKEA iire Firmechef bestatte / Rächts uff dr Syte bambelet no e Scheichen uuse / Erstuunt hett s keine, d Bau-Aaaleitig isch zem Gruuse

Dr Hugh Hefner, dr ex Playboy mit de Bley-Gneu / hett mer 1960 gschriibe, dass är sich uff mi seer freu / Für e kurze Momänt han y dänggt, jo, mit dämm könnti / aber denn han y doch lieber mit em Härry Belafönti

Das dr Hugh Hefner jetz nim do isch / Das isch ganz schlimm fir syni Frau / In ihrer Reed sait si nur s Beschte / Und stolz sig si uff ihn jo au / Är sig botänt gsi s ganze Lääbe / Het gsait dass äär uffs Alter pfiff / Und wie me seet, isch äär au jetzt no / Ooni Viagra zimmlig styff

Johann Schneider-Ammann

Scho wiider isch dr Schneider-Ammann im Parlamänt yygniggt. / Noch fimf Minuute wacht är bletzlig uff – und erschriggt! / Er haigi draimt, me haigi iim bereits Orgaan entnoo, / doch Hirn und Rugggrat sind bi iim scho lengschtens nimme doo.

Wir sind Migros

Im Kindsgi hesch du gnäärvt, im Gymi hänn s di gmobbt. / D Leer hesch du nit fertig gmacht /und denn erfolglos jobbt. / Frinde hesch du kaini. Du stinggsch e bitz noch Fisch. / Ai Gligg, dass du doch immerhin e Migrosbsitzer bisch.

Y han e Graabreed ghalte, üsserscht souverään / für s Fröilein Küng, e groosse Migros Wichtel Fan / „PIEP, PIEP, PIEP, sie liebte diesen Klang… / schaad isch s e 40-Tönner gsi im Ruggwäärtsgang»

Die Ziircher

Ziiri isch toll und aifach glatt. / Isch in dr Schwyz die scheenschti Stadt. / Ziircher sind gscheit und voll Esprit. / Und dasch e Väärs mit Fake News gsii.

An dr «Wältklass Züri» träffe sich vyyl Liichtathlete, / sie seggle deert um d‘Wett, sinn fascht so schnäll wie ne Rakete. / Sie seggle nur im Kreis rundumme – ohni Sinn und Zwägg, / egal wie schnäll du segglisch, so kunnsch nie vo Züri wägg.

Dr Kim Jong-Un dä isch fir wildi Psychospiil bikannt / waalloos schiesst är mit Atoomragete ùmmenan / dgrundsätzligg finde mir das schlimm und diens nit tolleriere / es sai denn är wiird us versee Ziiri uusradiere

In Spannie git s doch Spannier, wänn nimmi Spannier sy.Die andre Spannier – z Spannie – hätte die als Spannier gäärn drby.Daas Ganzi kunnt is spannisch voor, waas sell daas Lamentiere?Wel, wetten unsri Ziircher goo – miir wuurde sofort aggzeptiere!

Donald Trump

Wo z' Davos dr' Trump vorem Ueli stoot, / stellt är sich vor, Ueli Murer, Bundesroot. / Do meint dr' Trump, im Ueli wirds myys, / sorry Mister Murer ei hääf e queschtschen blyys. / Är könnt, duet är iim in d Oore huche, / an dr' Gränze zue Mexiko no e Murer bruuche.

Klimawandel

Glyymaschutz goot alli aa! Friss Maade, Milbe, Grille! / Ooni e schlächts Gwisse z haa, kaasch dy Däller fille. / Wenn s speeter wiider uuse kunnt, wird Waarte delikaat / Und glyy hesch CO2-neutral die nägscht Portion baraad.

Ich träum wie d Maledive untergeen im Wältemeer. / Au Holland unter Wasser, daas beduuren alli seer. / D Seychelle wäg, Sardinien au und d Menschhait jä die klagt. / S Meer das stygt, do wach ich uf: D Bettfläsche hets verjagt !!

Fischer Bettwarenfabrik

Unter minere Daunedeggi, jo do schloof ich dief und fescht. / Mi Kopf liggt uf em Daunekissi, daas isch aifach s Bescht. / Ich drai mi um, do liggt e fremde Maa näb mir, dasch z vyil !! / Und sait zu mir: «Grüezi, mi Name isch Fischer vo de Fischer Bettwarefabrikch z Wädiswil.»

Drämmli

In Frankrich deert gits kai Tabu, die schämme sich kai bitz. / Sexuell sinn die sehr offe und sie sinn au duurend spitz. / Letschti springe mi zwai Frauen a, wie d Freesch im Weiher. / Nuur will ich deert äne gsait ha, ich warti uf e Dreier !!

Fussball

«Guete Daag do isch d Bolizei» – «Kenne Sii hälfe guete Maa?Mi Dampfkochtopf pfifft wie verrugt»/ «Sie mien ihn vom Härd wägnää!» – / «Ich ka das nid, daas Pfiffe faart emotionaal voll yy!»/ «Also guet, Herr Seferovic, mir schiggen ain vorbyy.»

«Jerusalem isch d Hauptstadt» duet dr Trump verkünde / Und macht sich dodermit global gsee nit viel Fründe / E Waarnig kunnt us Bärn: «Jä, glaubet nit an Geischter!» / «Als Hauptstadt wirsch bim Schutte sicher nie me Meischter»

Italiäner sind druurig ganz ganz vyyle, / sie könne nidde in Russland spyyle, / dasch ganz logisch hejo, / die hänn sicher e flug mit dr AirBerlin gnoh.

D Brognoose fir die näggschti WM / Die isch fir d Schwyzer nit so schlächt / Italie, Holland deerfe nit mit / Das isch uns glyych, sogar no rächt / Au d Schwoobe meine «Wir gewinnen» / Nur isch die Uussaag e gli frie / Sie häns scho mool versuecht in Russland / Nur gwunne hän si deert no nie.

Das Wetter

«Mi Frau het mi afangs Joor verloo, / ich bi e brochene Maa.» – «Jä Hans, wie isch s denn zu däm ko?» – «Jo Fritz, jetz muesch mol loose: / Sie isch usgflippt won ere gsait ka ha, / d Burglinde kunnt go bloose.»

Basler Fasnächtler: Von leider geil bis grausam – Das denken sie wirklich über ihre Piccolos

Der Zotige

D Frau Ackermaa liggt näb em Maa, grad nach em Akt / Do seit är: «Elsbeth, du, hüt hesch mi gar nit paggt!» / «I ha di fascht nit gspüürt!» / Do seit si: «dasch no glatt» / «S goot nit nur dir eso, so goots dr ganze Stadt“

Die Post

Well sich für d Boscht die dyyre Beschtler nimmi loone, / kunnt jetzt d Boscht statt mit de Beschtler mit de Droone. / Drum het d Fra Veegeli, wo elai duet woone, / jetzt e Techtelmechtel mitre Beschtler-Droone.



Kuum duet die Frau die Droone see, / gumpt si graad is Neglischee.

Medienschelte

Fallt euch s Abschalte nach em Schaffe au so schwäär / Dr Kopf schafft wytter und de füülsch di mied und läär / Liggsch uff em Sofa, total gschluucht und völlig schlapp / Lueg Telebasel, du, do schaltisch sofort ab!

Der tiefe Fall des Schwingerkönigs

I hògg doo in der Stùùbe blètzligg schittlets nùmme schyych / d Bilder feen aa zittere mym Schätzli gwaggle d Schlyych / das isch nid s groosse Beebe wo dùsse ùff uns waarted / nai s hèt dr Schwingerkeenig vo dr Goondle aabegschwaarted

Die Senioren

Jetz han y grad dr Frau Cerletti gratuliert / Die hett geschter iiri silbrig Hochzyt gfiehrt / Si schänggt im Maa e Reis nach Südafrika ans Kap (Ruedi:) «Und zer goldige?» (Röösli:) «Do hoolt s en wider ab»

Wäg all de Junge doo, wo gstumme hänn mit Nai / stryych ich mir 70 Stai me AHV ans Bai / Kei Angscht, mer gseen is denn, es isch bi mir notiert / im näggschte Supermäärt zer Stoosszyt wenn s bressiert

Voor 30 Joor, s‘isch lang verbyy / Sind mir wyt und brait die scheenschte gsyy / 30 Joor sind schnäll verbyy, das het me uns so gsait / Mir sind jetzte nüm die scheenschte, halt nur no wyt und brait

Die Queen

Do letschti sait mer s Lisbeeth, wo mer delifoniere / sy mag jetz d Kroonjuweele langsaam nümm poliere / Iire Philip, und daas nit eerscht syt em BREXIT / verwäggsli immer mee dr Yygang mit em Exit

