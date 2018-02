Zu viele nicht in Form, zu viele Irrtümer im Aufgebot – die Schweizer in der Einzelkritik

Trainer Fischer nach Nati-Versagen bei Olympia: «Das geht auf meine Kappe»

Was für eine bittere Pleite! Für die Schweiz ist ein enttäuschendes Olympia-Turnier schon nach den Achtelfinals vorbei. Sie unterliegt dem Erzrivalen Deutschland mit 1:2 nach Verlängerung.

Die Schweizer Eishockey-Nati und Olympische Spiele – das scheint nicht mehr zu passen. Wie vor vier Jahren in Sotschi ist das Schweizer Team in Pyeongchang bereits in den Achtelfinals ausgeschieden: 1:2 nach Verlängerung gegen Erzrivale Deutschland.

Von einer Medaille hatten die Schweizer und ihr Trainer Patrick Fischer gesprochen. Davon waren die Schweizer nicht erst in den Achtelfinals weit entfernt. Nun wurde das Turnier in Südkorea zu einer der bittersten Niederlagen für das Schweizer …