Drei Verletzte bei Attacke in Restaurant in Rapperswil-Jona SG



Bei einem Streit in einem Restaurant in Rapperswil-Jona SG sind am Samstagabend drei Angestellte durch Stiche verletzt worden, einer davon schwer. Der oder die Täter sind auf der Flucht.

Wie die St. Galler Kantonspolizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte, kam es in dem Lokal nach 22.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Dabei erlitten drei Angestellte Schnittverletzungen, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA sagte.

Ein 44-jähriger Mann wurde schwer verletzt. Ein 40-Jähriger erlitt mittelschwere Wunden und ein 53-jähriger Angestellter kam mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden in ein Spital gebracht.

Der Tathergang ist unklar. Die Polizei leitete eine Fahndung nach einem oder mehreren Tätern ein. Auch die Tatwaffe lag der Polizei zunächst nicht vor, wie der Sprecher sagte.

Das Restaurant sei zum Tatzeitpunkt gut besucht gewesen. Die Polizei erhofft sich darum weitere Informationen von Zeugen. (sda)

