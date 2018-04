Gotthard-Strassentunnel nach Autounfall in beiden Richtungen zu

«‹Generation Rücksitz› wächst heran» – Gemeinde plant Haltestelle für Eltern-Taxis

In Rorschacherberg SG bringen viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto in die Schule. Aus Sicherheitsgründen will die Gemeinde nun eine Haltebucht für sie einrichten – obwohl sie sich zunächst gegen die «Taxi-Eltern» gewehrt hatte.

Die Zeilen im Mitteilungsblatt der Gemeinde Rorschacherberg von Ende März bergen Zündstoff. Beschrieben wird die geplante Neugestaltung einer Strassenkreuzung in unmittelbarer Nähe der Schulanlage Klosterguet. Neu soll es einen Kreisel und eine Haltestelle geben. Diese ist aber nicht nur für den Schulbus vorgesehen – sondern auch für sogenannte Elterntaxis. Die Begründung: «Diese Massnahmen sollen die gefährlichen Ein- und Auslademanöver reduzieren, weil in der Haltebucht die Kinder …