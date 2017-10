Schweiz

Nach Unfall mit Sattelschlepper ist der Gotthard-Tunnel wieder offen



Zwischen den Kantonen Uri und Tessin ist der Strassenverkehr am Dienstag komplett unterbrochen worden. Grund sei ein schwerer Unfall im Gotthardstrassentunnel, teilte der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse mit. Ein Personenwagen kollidierte mit einem Sattelschlepper, wie die Urner Kantonspolizei zu watson sagt. Eine Person sei verletzt worden.

Die Tunnelsperrung dauerte bis am späten Nachmittag. Danach kam es auf beiden Seiten des Gotthards zu Staus.

Der Lenker eines Sattelmotorfahrzeugs mit slowakischen Kontrollschildern im Gotthard-Strassentunnel in Fahrtrichtung Nord. Zur selben Zeit fuhr die Lenkerin eines Personenwagens mit Nidwaldner Kontrollschildern in entgegengesetzter Richtung. Rund ein Kilometer nach der Tunneleinfahrt kam die 49-jährige Lenkerin aus derzeit unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Sattelmotorfahrzeug. Die Frau wurde dabei verletzt und durch die Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen.

Da die Gotthardpassstrasse seit dem Wintereinbruch aus Sicherheitsgründen gesperrt ist, müssen die Autos auf der Nord-Süd-Achse auf die San-Bernardino-Route ausweichen. (whr/sda)

