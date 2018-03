Schweiz

Strasse

Auch am Karfreitag stauen sich die Autos vor dem Gotthard.



Bild: KEYSTONE

Am Gotthard ist nicht «Car-Frei»-Tag: 9 Kilometer Stau vor dem Nordportal

Der Weg in den Süden ist wie jedes Jahr zur Osterzeit mühevoll. Am Karfreitag gegen Mittag standen die Fahrzeuge vor dem Gotthardtunnel auf neun Kilometern. Das ist aber weniger als in früheren Jahren.

Letztes Jahr war die stehende Autokolonne vor dem Nordportal mit einer Länge von 14 Kilometern wesentlich länger gewesen. Statt der damals zwei Stunden und 30 Minuten betrug die längste Wartezeit am Freitagmittag etwa anderthalb Stunden, wie der Verkehrsdienst TCS schreibt. Auch vor dem Grenzübergang bei Chiasso gab es Wartezeiten.

Am Nachmittag nahm die Staulänge kontinuierlich ab. Um 18 Uhr mussten sich die Reisenden vor dem Nordportal mit zwei Kilometer Stau dann nur noch 20 Minuten gedulden.

#A2 - Gotthard -> Chiasso - zwischen Rastplatz Muzzano und S. Nicolao-Tunnel Stau, Pannenfahrzeug — TCS Verkehr A2 (@TCSVerkehrA2) 30. März 2018

Die ersten Fahrzeuge hatten sich bereits am Mittwochmittag begonnen zu stauen. Viasuisse empfiehlt als Alternativroute die San-Bernardino-Route auf der A13. Aber auch dort mussten die Reisenden mit viel Verkehr rechnen. Dazu kam noch der Schnee: Viasuisse meldete zwischen Bellinzona und San Bernardino in beide Richtungen eine schneebedeckte Fahrbahn.

Viel Geduld gefragt war auf der A13 bereits am Donnerstagabend. Wegen eines Fahrzeugbrandes musste die Strasse für rund eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise zehn Kilometer bis nach Chur zurück, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

Südlich vom Gotthard stauten sich die Autos am Freitagmittag auf einer Strecke von einem Kilometer. Dieser löste sich im Laufe des Nachmittags auf. Die A2 war am Vormittag ausserdem zwischen Wassen UR und Amsteg UR wegen eines Unfalls vorübergehend gesperrt. Der Verkehr wurde über die Kantonsstrasse umgeleitet. (sda)

Von Osterstau keine Spur: Als es am Gotthard noch gemütlich zu und her ging

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare