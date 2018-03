Schweiz

SRF-Moderator Roman Kilchsperger stösst zu Teleclub



Der Pay-TV-Sender Teleclub holt sich für die Fussballsaison 2018/19 weitere Verstärkung an Bord. Wie «Blick» berichtet, stösst Roman Kilchsperger als Moderator zum Pay-TV-Sender. Teleclub hat sich ab kommender Saison die Rechte an der Champions- wie auch Europa League gesichert. Der 47-jährige Kilchsperger soll zusammen mit den Experten Marcel Reif, Rolf Fringer, Mladen Petric und Urs Meier die Spiele in der Königsklasse analysieren. Zudem wird der Zürcher auch bei Spielen der Super League zum Einsatz kommen. (sda)

