SRF-Moderator Roman Kilchsperger stösst zu Teleclub

Beat Forster hat mit Biel hohe Ziele: «Wieso nicht den Titel anstreben?»

Der Verteidiger Beat Forster trifft mit dem EHC Biel in den Playoffs ausgerechnet auf seinen Ex-Klub HC Davos. Im grossen Interview spricht Forster über seine Rolle im Team und warum der EHC Biel in dieser Saison Meister wird.

Beat Forster, sls Sie im letzten Sommer aus Davos nach Biel kamen und vom Meistertitel sprachen, da wurde das an Ihrem neuen Arbeitsort mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Kamen Sie sich da ein wenig wie ein Alien auf einem fremden Planeten vor?Beat Forster: Meine Aussagen wurden in Biel am Anfang schon fast ein wenig belustigt zur Kenntnis genommen. Aber das entspricht meinem Naturell. Ich gehe in jede Saison mit dem Ziel, Meister zu werden. Gewinnen muss doch das Ziel von jedem Spieler sein. …