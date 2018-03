Die SRG-Ombudsstelle muss sich normalerweise mit Kritik rund um Trump-Meldungen, Daniele Ganser oder einer angeblich einseitigen Israel-Berichterstattung herumschlagen.

Von Zeit zu Zeit flattert Roger Blum & Co. aber auch leichtere, man möchte fast sagen, frivolere Post ins Haus.

Zum Beispiel bei dieser Beschwerde zur Sendung «Vibratoren im Test – Was Frauen gefällt».

Worum geht es? Der oder die anonyme Beschwerdeführer/in beanstandet einen Beitrag des Konsumentenmagazins Kassensturz, in dem Vibratoren getestet wurden. Dieser sei sexistisch und frauenfeindlich. Vibratoren wie auch andere Sexspielzeuge haben nichts zu suchen in einer Produktetest-Sendung.

Im Wortlaut tönt das dann so:

Und weiter:

Die Kassensturz-Redaktionsleiterin weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass der Sexgehalt der Testsendung in etwa dem einer Baumarkt-Abteilung entspricht:

Die nüchterne Schreibe und der sachlich-analytische Stil der Ombudsstelle korrespondiert dabei bestens mit dem Thema Sexspielzeuge:

«Wir testen seit Jahren die unterschiedlichsten Produkte aus dem Konsumalltag: Solche, die jedermann braucht, wie etwa Batterien, dann aber auch neuartige Trendprodukte nur für wenige, zum Beispiel im letzten Sommer Stand-up-Paddles. Es ist tatsächlich so, dass nicht jedes Produkt für jeden Zuschauer gleich interessant oder relevant ist. Uns ist bewusst, dass das Thema Vibratoren ein heikles ist, und wir haben sorgfältig überlegt, ob wir diesen Test machen sollen oder nicht. Entscheidend für uns war, dass Vibratoren seit Jahren in verschiedenen Ausführungen auch in den Verkaufsregalen von Grossverteilern wie Migros und Coop und in Apotheken stehen und damit als normale Alltagsprodukte gelten.»

Der oder die Beschwerdeführer/in fürchtet weiter, dass – wehret den Anfängen! – bald «Testberichte über Masturbatoren für Männer, Gummi-Muschis, Sado-Maso-Spielzeug, Penis-Ringe, Pornofilme etc. folgen.»

Die Antwort der Ombudsstelle: