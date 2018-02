Aufruhr in Lugano: Vier mutmassliche Juwelenräuber ertappt

Acht-Millionen-Raub

Haben Meisterdiebe von Pink Panther in Basel zugeschlagen?

Mit Diamanten im Wert von über acht Millionen Franken spazierten im März 2011 Diebe aus der Basler Uhren- und Schmuckmesse. Einer der Täter wurde 2013 in Ungarn gefasst und steht diesen Monat in Basel vor Gericht.

Es ging alles glatt. Keine Gewalt, keine Waffen. Am Morgen des 30. März 2011 interessierten sich fünf Männer offenbar besonders für die Diamanten am Stand C41 der Uhren- und Schmuckmesse in Basel. Zwei der Männer verwickelten die Standangestellen mit ganz banalen Fragen in ein Gespräch und lenkten so deren Aufmerksamkeit auf sich.

Die anderen drei hatten sich bereits vor je einer der Vitrinen postiert, öffneten diese in einem unbeobachteten Moment, griffen sich vier Diamanten und …