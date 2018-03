Schweiz

Thurgau

Riesenpech für illegalen Hanfbauer im Thurgau: Zuerst bestohlen und dann verhaftet



Bild: Kapo Thurgau

Riesenpech für illegalen Hanfbauer im Thurgau: Zuerst bestohlen und dann verhaftet

In einem Industriegebäude in Aadorf sei eine Tür aufgebrochen worden, wurde am Montagmorgen der Notrufzentrale des Kantons Thurgau gemeldet. Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei fand im Innern der Halle eine professionelle Hanf-Indooranlage.

Kurz darauf erschien der Betreiber der Anlage vor Ort und gab gegenüber den Polizisten zu, dass er den Drogenhanf angepflanzt habe. Weiter gab er an, dass ihm die unbekannte Täterschaft über 50 Beleuchtungslampen im Wert von einigen zehntausend Franken gestohlen hätten.

Der 31-jährige Italiener wurde vorübergehend für weitere Abklärungen festgenommen. Die rund 1500 Hanfpflanzen und die gesamte technische Einrichtung wurden zur Vernichtung sichergestellt, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag mitteilt. (whr)

Aktuelle Polizeibilder

Lässt sich mit Kiffen die AHV finanzieren? Video: srf

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

