Nachbarn auf offener Strasse erschossen: Täter wehrt sich gegen «kleine Verwahrung»

Lass dich von der Quantenmedizin nicht täuschen

Die Quantenmedizin soll uns Menschen gesund und göttlich machen. Dabei ist sie kaum mehr als pseudowissenschaftliches Geschwafel.

Der Patient, das arme Schwein, ist man geneigt zu rufen, wenn man sieht, wer alles an sein Portemonnaie will. Die Fantasie auf der Jagd nach Klienten scheint bei vielen Anbietern im Gesundheitswesen grenzenlos zu sein. Die Zahl der Heilmethoden schiesst ins Kraut.

Auf der Erfolgsspur ist seit einiger Zeit die Quantenmedizin. Ein bombastischer Name, der nicht zufällig an die Quantenphysik erinnert. Ein Name, der einen Paradigmenwechsel in der Medizin signalisiert. So wie es Einstein und Max …