Der Wanderfalke ist Vogel des Jahres 2018 und das schnellste Tier der Welt

Bewaffneter 19-Jähriger überfällt Tankstellenshop – Polizei schnappt ihn im Kanton Bern

In Obergerlafingen hat am Montagabend ein vermummter und bewaffneter Mann einen Tankstellenshop überfallen. Wenige Stunden später konnte im Kanton Bern ein 19-jähriger Schweizer angehalten werden.

Am Montagabend betrat ein vermummter Mann in Obergerlafingen den Coop-Tankstellenshop am Bolacker und bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe. Nach kurzer Zeit verliess die Person den Tankstellenshop mitsamt dem Deliktsgut. Über die Höhe macht die Polizei keine Angaben. Verletzt wurde beim Überfall niemand, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Die Kantonspolizei nahm unverzüglich Ermittlungen auf und löste eine Fahndung aus, in welche auch die …