Trumps Vorhut ist schon da: Jet der US-Airforce in Zürich gelandet



Trumps Sicherheitsleute sind schon da: Jet der US-Airforce in Zürich gelandet

Die Planespotter sind aus dem Häuschen: Am Mittwochabend ist eine Boeing C-40B der US Air Force auf dem Flughafen Zürich gelandet.

An Bord des Regierungsjets befand sich offenbar eine 26-köpfige Delegation von Sicherheitsspezialisten, die den Besuch von Donald Trump am WEF in Davos vorbereiten. Dies berichtet der Blick.

Die Maschine war angeblich auf der Andrews Air Force Base in Washington gestartet.

Wann genau Donald Trump mit seiner Air Force One nach Zürich kommt, ist offen. Das Datum seines WEF-Besuchs ist noch nicht bekannt.

