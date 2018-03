Retter bergen ersten Lawinenverschütteten tot

Lakers kassieren gegen Ajoie erste Playoff-Niederlage

Der Qualifikationssieger Rapperswil-Jona Lakers kassiert in den laufenden Playoffs der Swiss League die erste Niederlage. Nach dem 3:5 in Pruntrut gegen Ajoie steht es in der Halbfinalserie 1:1.

Im ersten Halbfinalduell zwischen den Lakers und Ajoie am vergangenen Mittwoch waren die Jurassier in Führung gegangen, am Ende siegte Rapperswil-Jona (2:1). Diesmal lief es umgekehrt.

In der Regular Season hatten die St. Galler das beste Power- und Boxplay gestellt. Diesmal allerdings gaben die Special …