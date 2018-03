Frau in Brig wurde von ihrem Lebenspartner getötet

Schweiz

Die 39-jährige Frau, die am Freitagnachmittag in Brig VS leblos in ihrer Wohnung gefunden wurde, starb nicht durch eine Schussabgabe. Das teilte die Kantonspolizei Wallis am Montag mit. Der Tathergang sei noch immer Gegenstand der Untersuchungen. Gesichert ist inzwischen die Erkenntnis, das Opfer und tatverdächtige Person im selben Haushalt lebten.

Die Kantonspolizei Wallis hatte bereits am Freitag einen dringend tatverdächtigen 53-jährigen Schweizer festgenommen. Gemäss Blick soll es sich bei dem Verhafteten um einen Walliser CVP-Politiker, Ex-Oberstleutnant und den Lebenspartner der Frau handeln. Der Mann habe jahrelang dem Armeekader angehört und sei letzten Sommer in den Vorstand der CVP gewählt worden. Das Opfer sei zweifache Mutter, schreibt der «Blick» weiter. Weder Kantonspolizei noch CVP bestätigen diese Informatioen. (dwi)

