Lawinengefahr zu gross: Zugverkehr nach Zermatt erneut unterbrochen



Wegen Lawinengefahr ist am Freitagmorgen der Bahnverkehr zum Walliser Tourismusort Zermatt erneut eingestellt worden. Reisende müssen zwischen Visp und Täsch auf Busse umsteigen. Auf dem letzten Stück zwischen Täsch und Zermatt verkehren Shuttlezüge.

Wie lange der Unterbruch dauert, war gemäss Angaben der Bahnverkehrsinformation unklar. Zunächst hatte es geheissen, zwischen Täsch und Zermatt würden keine Züge verkehren.

Bild: EPA/KEYSTONE

Zermatt war am Dienstag und Mittwoch nach starken Schneefällen weder per Strasse noch per Bahn erreichbar. Einheimische und gegen 13'000 Touristen mussten im Ort ausharren. Es wurde eine Luftbrücke mit Helikoptern eingerichtet. (sda)

