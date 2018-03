Schweiz

Wallis

Nach Lawinenunglück im Wallis wird Suche noch nicht fortgesetzt



Nach Lawinenunglück im Wallis wird Suche noch nicht fortgesetzt

Bild: KANTONSPOLIZEI SV

Die Suche nach den zwei noch verschütteten Opfern des Lawinenunglücks bei Riddes im Wallis wird am Montag nicht fortgesetzt. Bislang konnten zwei Variantenskifahrer am Unglücksort tot geborgen werden.

Die Suche nach den beiden noch Vermissten war am Sonntag wegen des schlechten Wetters nicht fortgesetzt werden. Auch am Montag gehe die Suche nicht weiter, sagte Stève Léger, Mediensprecher der Walliser Kantonspolizei, auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA.

Die Kantonspolizei, die Rettungskräfte und die Familien der Opfer stünden in Kontakt. Voraussichtlich werde die Suche am Dienstag oder am Mittwoch fortgesetzt. Es seien Finanzierungsfragen zur Suche zu klären, sagte Léger. Auf jeden Fall werde die Suche nach den Opfern nicht aufgegeben.

Bild: KANTONSPOLIZEI VS

Bisher wurde in der Nacht auf Samstag ein 20-jähriger Franzose tot aufgefunden und am Samstag ein weiterer Franzose im Alter von 25 Jahren. Beide befanden sich unter einer sechs Meter dicken Schneeschicht.

Skifahrer ohne LVS unterwegs

Am Ort des Lawinenunglücks im Vallon d'Arbi im Wallis werden nach Angaben der Polizei weiterhin ein 32-jähriger Franzose sowie ein 57-jähriger Schweizer aus dem Kanton Waadt vermisst.

Von der Lawine waren zunächst sechs Variantenskifahrer mitgerissen worden. Zwei konnten kurze Zeit später befreit werden. Die Skifahrer trugen keine Suchgeräte für Lawinenverschüttete (LVS) auf sich. (sda)

Aktuelle Polizeibilder: Nach Kollision mit Baum verstorben

Das könnte dich auch interessieren: Das jüngste herztransplantierte Kind der Schweiz – eine Rekonstruktion 31 Beispiele, die zeigen, wie «philosophisch» wir Menschen doch alle auf dem WC sind Diese 2 Grafiken geben dir den Überblick über das Raiffeisen-Chaos Lara Gut und Valon Behrami sind ein Paar Sexuelle Belästigung im Gastrogewerbe: Wenn Gäste die Grenze ignorieren 8 Verletzte nach Skilift-Horrorunfall in Georgien – Hersteller nimmt Stellung Warum es unwahrscheinlich ist, dass Thomas N. je wieder frei kommt Zoos bewerten ihre Tiere mit ⭐ – und es ist verdammt lustig Als Thomas Edison einen Elefanten mit Wechselstrom hinrichten liess Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo