Sturm «Evi» knickt Bäume auf Autobahn und sorgt für Behinderung im Morgenverkehr



Sturm «Evi» knickt Bäume ++ Behinderung im Morgenverkehr ++ Weiterhin stürmisch

Sturmtief «Evi» ist auch in der Nacht und am Mittwochmorgen durch die Schweiz gefegt und hat Schäden verursacht. An mehreren Orten stürzten Bäume auf Strassen und Bahnstrecken und brachten den Verkehr zum Erliegen.

Zwischen Buchs SG und Feldkirch in Österreich fiel am Mittwoch in der Nähe von Feldkirch ein Baum auf eine Fahrleitung und riss diese herunter. Dies brachte den Bahnverkehr auf der Strecke total zum Erliegen. Gemäss SBB-Sprecher Raffael Hirt dauert die Reparatur wahrscheinlich bis zum Nachmittag.

Auch in der Nacht stürmte es. Lokal wurden sogar höhere Werte erreicht als gestern Dienstag. ^tk pic.twitter.com/2SKOsgjy6e — SRF Meteo (@srfmeteo) 17. Januar 2018

Betroffen sind die internationalen Züge von Zürich nach Innsbruck und Wien. Diese müssen umgeleitet werden. Für den Regionalverkehr stellen die SBB einen Busersatz auf die Beine. Auch zwischen Göschenen und Airolo fiel der Bahnverkehr auf der Panoramastrecke gemäss Hirt vorübergehend aus. In der Westschweiz bei Montreux fielen zudem Züge zwischen Haut-de-Caux und Rochers-de-Naye aus.

Wegen Sturm «Evi» hatten mehrere besonders exponierte Bahnen bereits vorher angekündigt, dass sie den Betrieb vorerst gar nicht aufnehmen werden am Mittwoch. Wie in solchen Fällen üblich war etwa die Appenzeller Bahn betroffen zwischen Weissbad und Wasserauen.

Weiterhin stürmisch, dazu einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer, in den Bergen teils anhaltend Schneefall. Im Flachland auch einige sonnige Abschnitte. 2 bis 7 Grad. ^tk pic.twitter.com/cQ9p9Puvyy — SRF Meteo (@srfmeteo) 17. Januar 2018

Bäume auf der Autobahn

Auch im Strassenverkehr gab es Behinderungen durch umgestürzte Bäume, wie die Verkehrsdienste mitteilten. Mehrere Strassen waren am frühen Morgen vorübergehend unpassierbar. Im Kanton Zürich war die Autobahn A3 zwischen Horgen und Thalwil vorübergehend zu, weil Bäume auf die Fahrbahn gefallen waren.

Wintersturm #Evi fegt über die #Schweiz und sorgt auch für magische Momente. ^red pic.twitter.com/mM9lvZpvK0 — SRF News (@srfnews) 16. Januar 2018

In anderen Kantonen waren Nebenstrassen betroffen, im Aargau etwa die Strecke zwischen Stetten und Sulz, im Kanton Solothurn jene zwischen Nennigkofen und Lüterkofen.

Auf dem Chasseral im Berner Jura auf 1600 Metern über Meer waren nachts Böenspitzen von bis zu 156 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Auf dem Jungfraujoch blies der Wind gar mit Tempo 163. Dies geht aus Angaben von mehreren Wetterdiensten hervor. (sda)

An gewissen Orten wurde es richtig dramatisch: Dramatische Szenen in Baar aufgrund von #SturmEvi #Evi pic.twitter.com/hLwWCmxIsv — Jeannine Kiser (@jea_kiser) January 16, 2018

