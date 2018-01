Schweiz

Sturm «Evi» knickt Bäume auf Autobahn und sorgt für Behinderung im Morgenverkehr



Sturmtief «Evi» ist auch in der Nacht auf Mittwoch in der Schweiz aktiv gewesen und hat Schäden verursacht. An mehreren Orten bliesen die Winde Bäume um und blockierten so Strassen.

Auf dem Chasseral im Berner Jura auf 1600 Metern über Meer wurden nachts Böenspitzen von bis zu 156 Kilometern pro Stunde gemessen. Auf dem Jungfraujoch blies der Wind gar mit Tempo 163. Dies geht aus Angaben von mehreren Wetterdiensten hervor.

Auch in der Nacht stürmte es. Lokal wurden sogar höhere Werte erreicht als gestern Dienstag. ^tk pic.twitter.com/2SKOsgjy6e — SRF Meteo (@srfmeteo) 17. Januar 2018

Mehrere Strassen waren am frühen Morgen durch umgestürzte Bäume vorübergehend unpassierbar, wie die Verkehrsdienste mitteilten. Im Kanton Zürich war die Autobahn A3 zwischen Horgen und Thalwil vorübergehend zu, weil Bäume auf die Fahrbahn fielen.

In anderen Kantonen waren Nebenstrassen betroffen, im Aargau etwa die Strecke zwischen Stetten und Sulz, in Bern jene zwischen Nennigkofen und Lüterkofen.

Mehrere Bahnen hatten bereits vorher angekündigt, wegen starker Winde den Betrieb vorerst nicht aufzunehmen. Wie in solchen Fällen üblich war etwa die Appenzeller Bahn betroffen zwischen Weissbad und Wasserauen. In der Westschweiz bei Montreux fielen Züge zwischen Haut-de-Caux und Rochers-de-Naye aus. (sda)

An gewissen Orten wurde es richtig dramatisch: Dramatische Szenen in Baar aufgrund von #SturmEvi #Evi pic.twitter.com/hLwWCmxIsv — Jeannine Kiser (@jea_kiser) January 16, 2018

