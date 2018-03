Schweiz

Sehnsucht nach Wärme – der Frühling ist im Anmarsch



Auf diesen Moment haben wir lange gewartet. Nach tristen, kalten und nassen Tagen erleben wir heute den sonnigsten Tag der Woche. Die Temperaturen bewegen sich am Nachmittag um die 11 Grad. Heute steht dem Mittagessen an der Sonne somit nichts im Wege.

Aussicht

Auch der Freitag dürfte sich von seiner Sonnenseite zeigen. Besonders im Flachland startet der Tag sonnig. Die Temperaturen starten am frühen Morgen um die 3 Grad, am Nachmittag steigt das Thermometer sogar auf 14 Grad.

Am Wochenende verabschiedet sich die Sonne vorerst. Am Samstag wird es meist bewölkt, höchstens in den Alpen findet man vereinzelte Aufhellungen. Am Sonntag wird es dann meist stark bewölkt und aus Westen gibt es zeitweise Niederschlag.

