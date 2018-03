Schweiz

«Nicht schlecht, was hier an Schnee fällt» – Jetzt kommt das fiese Wintercomeback



Frau Holle gibt kurz vor Frühlingsbeginn nochmals so richtig Gas. In der Nacht sin in der Schweiz verbreitet mehrere Zentimeter Schnee gefallen. In Zürich etwa ist der Uetliberg wieder schneebedeckt. Auch in Winterthur sind die Dächer wieder weiss.

In Basel liegen laut Meteocentrale gar 15 Zentimeter Neuschnee!

«Aus den Wolken tanzen auch am Sonntag Schneeflocken bis ins Flachland», schreibt SRF Meteo. Die Wetterdienste warnen vor Eisglätte.

Ein Sonntag für die gemütliche und warme Stube: meist grau, vor allem in den Bergen teils Schneefall und Bise. In der Deutschschweiz kaum mehr als 2 °C, im Westen, den Alpentälern und im Süden 4 bis 8 °C. ^ds pic.twitter.com/JvSJS5ggZo — SRF Meteo (@srfmeteo) March 18, 2018

Die Kältewelle hat derweil in Deutschland bereits ein Chaos angerichtet. In Leipzig musste am Samstag der Hauptbahnhof wegen vereisten Weichen zeitweise komplett gesperrt werden. In anderen Teilen Norddeutschlands ist es derweil sehr stürmisch. Der starke Ostwind sorgte in Schleswig-Holstein bereits für abgehobene Dächer, einen Zugunfall und Überschwemmungen. Stürmischer Wind hat auch das Kreuzfahrtschiff «Aidaperla» am planmäßigen Einlaufen in den Hamburger Hafen gehindert.

