Schweiz

Wetter

25-Grad-Marke erstmals dieses Jahr geknackt



Bild: KEYSTONE

Jetzt ist plötzlich Sommer! 25-Grad-Marke erstmals dieses Jahr geknackt

Bei diesen Temperaturen kann man schon fast die Badehosen hervorholen. Am Mittwochnachmittag ist auf der Alpennordseite erstmals dieses Jahr die 25-Grad-Marke geknackt worden. Dies um 4.20 Uhr bei der Messstation Basel-Binningen, wie Meteonews schreibt. Das Thermometer zeigte 25,3 Grad an.

Auch an anderen Orten ist es richtig warm. In Bern-Zollikofen zeigt das Thermometer 21 Grad an, in Zürich-Fluntern 22.5

Die warmen Temperaturen können wir auch über das Wochende weiter geniessen. Am Freitag soll das Thermometer gar auf 27 Grad ansteigen. Erst am Montag erreicht eine Störung die Schweiz.

(amü)

Das könnte dich auch interessieren: Wer beisst in den sauren Apfel? So stark brennt der Baum bei den 5 Abstiegskandidaten In diesen 7 Momenten stand die Welt vor dem Dritten Weltkrieg Liebe Menschheit: Bitte erfinde endlich diese total praktischen Dinge! 6 perfide Stilmittel, mit denen das Sprach-Genie Kollegah sich gerade wehrt Soziopath, Hochstapler, Egomane: Netflix-Doku zeigt den wahren Donald Trump Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare