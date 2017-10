Schweiz

Wetter

Der erste Schnee ist da – Willkommen im Winter



Ab heute darfst du Schnee schaufeln – Willkommen im Winter ❄️❄️❄️

Kühles und teilweise weisses Erwachen in der Schweiz: Oberhalb von etwa 1000 Metern hat der Montag verschneit begonnen. Nach Angaben von Meteo News musste vor allem im Osten Schnee geschaufelt werden. Mehrere Alpenpässe sind gesperrt.

Auf rund 1500 Metern lagen am Montagmorgen zwischen 10 und 15 Zentimeter Schnee, wie der Wetterdienst mitteilte. Auf 2000 Metern Höhe waren es bis zu 20 Zentimeter. Bis Dienstagmorgen werde noch einmal so viel Schnee erwartet. Danach sollte das Wetter wieder trockener und wärmer werden.

Für Passfahrten und Fahrten in die Berge empfahlen die Meteorologen von Meteo News Winterpneus. Mehrere höhere Alpenpässe wie Gotthard, Flüela, Susten und Furka waren am Montagmorgen aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Für zwischendurch: Corsin hasst den Winter 2m 11s «Hör auf zu lüften! Es ist sch**sskalt!» Video: watson/Corsin Manser, Emily Engkent

Für andere – darunter Julier und Oberalp – meldete die TCS-Verkehrsinformation schneebedeckte Strassen. Der Simplonpass ist wegen der Schneefälle für Lastwagen mit Anhängern gesperrt.

Wegen einer Nordwestströmung wird derzeit feuchte und kühle Luft von Norden her an die Berge gedrückt und ausgepresst, wie Meteo News schrieb. Am tiefsten lag die Schneefallgrenze am Montag im Osten – bis auf unter 1000 Meter wurde es an einigen Orten weiss. (viw/sda)

Hund macht Schneeengel – und löst damit ein Rätsel 34s Hund macht Schneeengel – und löst damit ein Rätsel Video: watson

Das könnte dich auch interessieren: Serienkiller hält Tampa in Atem Bub mit Down-Syndrom modelt für bekannte Kleidermarke Timberwolves crashen mit Buzzer Beater Oklahomas zu frühe Siegesparty Xi Jinping baut seine Macht aus Novartis-Umsatz stagniert in den ersten neun Monaten Swisscom und UPC sperren hunderte Webseiten: Jetzt kannst du sehen welche Kinder? Nöö! Warum sich junge Frauen unterbinden lassen wollen Zweistöckige Autobahn, Flüster-Asphalt und Tempo 85 – wilde Ideen in der Verkehrs-«Arena» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo