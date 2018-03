Schweiz

Wetter

Gotthard-Tunnel wegen Schneefalls gesperrt



Gotthard-Tunnel wegen Schneefalls gesperrt

Die Lage auf der A2 kurz vor Göschenen kurz nach 7 Uhr:

Schnee zwingt den Verkehr am Gotthard zu einer vorübergehenden Pause. Der Strassentunnel musste gesperrt werden, Schneeräumfahrzeuge sind im Einsatz.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - Gotthard-Tunnel Tunnel gesperrt, Schneefall, Schneeräumfahrzeuge im Einsatz — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) March 31, 2018

Der starke Schneefall bis in tiefe Lagen hat die Autobahn A2 im Kanton Uri am frühen Samstagmorgen unpassierbar gemacht. Mehrere Fahrzeuge gerieten in Querlage.

Die wichtige Nord-Süd-Strassenverbindung soll so rasch wie möglich im Verlauf des Morgens wieder aufgehen, wie ein Mitarbeiter der Kantonspolizei Uri auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA sagte.

Die Lage auf der A2 kurz vor Göschenen kurz nach 6 Uhr:

Zwischen Göschenen und Amsteg ging am frühen Ostersamstag vorübergehend in beiden Richtungen nichts mehr. Auch der Gotthard-Tunnel war für die Dauer des Einsatzes der Schneeräumungsfahrzeuge zu. Schon zuvor war der Streckenabschnitt vor dem Tunnel-Nordportal für Lastwagen gesperrt worden.

Laut Angaben von SRF-Meteo schneite es in der Nacht bis in tiefe Lagen. Eine gehörige Portion Neuschnee erhielten dabei neben dem Urnerland auch Nid- und Obwalden. In anderen Gebieten regnete es zeitweise. (meg/sda)

Die Lage auf der A2 kurz vor Göschenen um 4:56 Uhr:

Von Osterstau keine Spur: Als es am Gotthard noch gemütlich zu und her ging

Das könnte dich auch interessieren: Siehst du es auch? Diese 23 Dinge mit Gesicht werden dich vermutlich paranoid machen Wenn ein Gruppenfoto mehr sagt als 10'000 Politiker-Worte In diesen 6 Regionen sind Spaniens Separatisten am stärksten Saudis in der Klemme: Gericht lässt Klage von 9/11-Opfern zu

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo