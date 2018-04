Schweiz

Wetter

Der Frühling kommt stürmisch! 5 Dinge, die du über das Wetter wisst solltest



Der Frühling kommt mit über 20 Grad! 5 Dinge, die du über das Wetter wissen solltest

Heute ist das Wetter schön, bleibt das so?

Bild: giphy.com

Im Norden schon, ja. Zumindest bis am Mittwoch. In den Föhntälern wird es sogar richtig stürmisch, wie Meteo News mitteilt. In den typischen Föhntälern der Alpennordseite wird der Föhn am Dienstag und Mittwoch teilweise Sturmstärke erreichen. Im Urnerland beispielsweise muss mit Böen bis über 100 km/h gerechnet werden. Mit dem Föhn kann die Temperatur teilweise auf über 20 Grad steigen.

Was, wie warm?

Bild: giphy.com

Über 20 (in Worten: zwanzig) Grad. Die höchsten Temperaturen erwartet Meteorologe Reto Vögeli im Rheintal mit 20 bis 22 Grad. Damit dürften auch die bisherigen Höchsttemperaturen des Jahres (19,8 Grad in Vaduz oder 17,5 Grad in Bad Ragaz) vom 11. März überboten werden.

Und im Süden?

Bild: giphy.com

Tja, da sieht es eher schwierig aus: Im Süden staut sich während dieser Zeit die Feuchtigkeit. Hier dürfte es immer wieder nass werden. Meteo News erwartet von Montagabend bis Donnerstagmorgen am Alpensüdhang etwa 40 bis 70 Millimeter Niederschlag.

Aber mit dem Schnee war's das, oder?

Bild: giphy.com

Leider nein. Am Alpensüdhang dürften die Niederschläge teilweise bis zu einem halben Meter Neuschnee führen. Und auch im Norden ist es am Donnerstag vorübergehend wechselhaft, kühler und windig. Auch hier sind nochmals Schneeflocken bis knapp unter 1000 Meter möglich.

Zum Schluss das Wichtigste: Wie schaut's nächstes Wochenende aus?

Bild: giphy.com

Im Moment grossartig. Im Norden sollte der Frühling ab Freitag mit viel Sonne und sehr milden bis warmen Temperaturen zurückkehren. Im Süden ist bereits ab Donnerstag mit recht sonnigem und frühlingshaften Wetter zu rechnen. (mlu)

Mit diesen 5 Tricks gewinnst du jedes Eiertütschen Video: watson/Nico Franzoni, Angelina Graf

Das könnte dich auch interessieren: 20 goldene Ratschläge für jeden, den mit dem Frühlingsanfang das Velo-Fieber gepackt hat Fake-Vorwurf gegen SVP-Nationalrat Erich Hess: 10'000 Herzen für Liebesfoto auf Instagram Wenn du bei unserem Flugverkehrs-Quiz durchfällst, musst du auf den Jumpseat! Die Donut-Theorie sagt uns, wie wir gut leben können, ohne die Erde zu zerstören So entsteht ein Stangenei – eine Symphonie in 15 Gifs Networking 2.0: «Fitnesscenter sind der neue Golfplatz» Was dieser Mann schreibt, wird einigen Müttern nicht gefallen Wohlan, ihr Lumpaziusse! Entblödet euch nicht, in diesem Denkspiel rammdösig zu werden Diese 5 Ansätze sollen die Oster-Bibeli vor dem Schredder retten 8 verblüffende Fakten über Samsung, die kaum jemand kennt Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare