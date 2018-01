Schweiz

Wintersturm Burglind: Morgen zieht ein heftiger Sturm über die Schweiz



Halt dich fest! Morgen zieht ein heftiger Sturm über die Schweiz

Bereits in der Nacht auf Dienstag fegten heftige Windböen über die Schweiz – diese erreichten bis zu 80 Km/h. Doch das war wohl erst der Anfang: «Die bisherigen Stürme waren noch harmlos. Am Mittwoch geht es erst richtig los», sagt Roger Perret, Meteorologe bei Meteo News.

Denn am Mittwoch kommt Burglind, ein Wintersturm der oberen Kategorie: «Seit Lothar wird es der vielleicht stärkste Sturm», so Perret. Am Vormittag würden im Norden der Schweiz – etwa in den Gebieten Bodensee, Zürich, Schaffhausen und Basel – Böen von über 100 Km/h erwartet. «Je nördlicher, desto ärger wird es.» In den Bergen zeichnen sich gar Orkanböen von 150 bis 180 Km/h ab.

Wie damals Lothar wird wohl auch Burglind einige Schäden in der Schweiz verursachen. Perret warnt: «Wer nach draussen geht, sollte dies mit erhöhter Vorsicht tun.» Es sei zu empfehlen, Kinder an die Hand zu nehmen. In den Wald solle man auf keinen Fall gehen. Grund für den Sturm ist laut Perret ein nördlich von uns durchziehendes Sturmtief namens Burglind. «Greifen die Tiefs dort ein, können die Stürme sehr heftig ausfallen.» (viw)

