Du schlotterst? Dann guck mal, wie eiskalt es heute im Bündnerland ist



Die Kältewelle hat die Schweiz weiterhin im Griff. Insbesondere im Bündnerland sind die Temperaturen tief in den Keller gepurzelt. In Buffalora zeigte das Thermometer -26,7 Grad Celsius an. Die bislang kälteste Nacht des Jahres! «Bis Sonnenaufgang wird es noch kälter», schreibt SRF Meteo.

Im Osten vielerorts noch kälter als gestern - Kältepol #Engadin: Alp Buffalora am Ofenpass -26,7°, Samedan -26,6°. Bis Sonnenaufgang um halb 8 wirds stellenweise noch kälter...^jz pic.twitter.com/dNz3rXXE9Z — SRF Meteo (@srfmeteo) February 14, 2018

Deutlich wärmer ist es hingegen im Mittelland. In Bern beträgt die Temperatur -2,6, in Zürich -3,1.

#Warmfront am Donnerstag bringt erst in der Höhe #mildeAtlantikluft, im Flachland macht sie sich erst auf Freitag bemerkbar. #kaltluftpolsterwegräumen

^je pic.twitter.com/unb9eLFRZ1 — SRF Meteo (@srfmeteo) February 13, 2018

Am Nachmittag zieht eine Front mit warmer Atlantikluft über die Schweiz, die Temperaturen steigen in den Bergen deutlich an. Im Flachland wird es erst am Freitag wärmer.

(am)

