Schweiz

Wetter

An Silvester musst du dich NICHT warm anziehen, es wird Frühling



Grillieren an Silvester? Warum nicht, denn 2017 verabschiedet sich mit perfektem Wetter, um draussen etwas zu unternehmen. Ein Zwischenhoch bringt uns am Sonntag viel Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen von 11 bis 15 Grad, wie meteonews.ch prognostiziert.

Prognosen für Silvester

In der Neujahrsnacht steuert dann aber eine Kaltfront den nächsten Regen zu uns. Vor Mitternacht bleibt es wohl zumindest in den östlichen Landesteilen noch trocken, spätestens in der zweiten Nachthälfte wird es aber verbreitet nass. Die erste Woche im Jahr 2018 verläuft äusserst unbeständig mit einer Abfolge von Fronten, in den Bergen kommen bis zum Ende der Woche grosse Neuschneemengen zusammen.

Prognosen für Neujahr

(whr)

Der Rückblick auf das Jahr 2017 1m 58s Der Rückblick auf das Jahr 2017 Video: Angelina Graf

