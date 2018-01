Schweiz

Nach «Burglind» folgt der nächste Sturm: Heute Nacht zieht «Evi» über die Schweiz

In der Nacht auf Dienstag zieht der nächste Wintersturm auf, wie SRF Meteo berichtet. Im Flachland werden Böen bis zu 90km/h erwartet, in den Voralpen- und Alpengipfeln bis zu 160 km/h.

Mit bis zu 100 km/h fegte Burglind in der Neujahrswoche über die Schweiz. In der Schweiz verursachte der Sturm eine Schadenssume von 50 Millionen Franken, im Aargau rechnet die Gebäudeversicherung mit bis zu 14 Millionen Franken. Nun folgt der nächste Wintersturm: In der Nacht auf Dienstag fegt «Evi» über die Schweiz.

So kräftig wie «Burglind» soll «Evi» nicht werden, teilt SRF Meteo mit. Dennoch soll «Evi» am Dienstagmorgen Sturmstärke erreichen. Erst am Freitagmorgen lässt der Wind wieder nach. (sga) (aargauerzeitung.ch)

