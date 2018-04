Schweiz

Wetter

Dr Summer chunnt! 4 Dinge, die du über die erste «Hitzewelle» des Jahres wissen musst



bild: shutterstock

Dr Summer chunnt! 4 Dinge, die du über die erste «Hitzewelle» des Jahres wissen musst

Lass dir die Laune vom regnerischen Wochenstart nicht vermiesen. Schon ab Dienstag lacht wieder die Sonne über der Schweiz.

Wie heiss wird es?

screenshot: srf

Wir können uns in den nächsten Tagen über Temperaturen wie in Kalifornien oder Griechenland freuen. Ab Donnerstag steigt das Thermometer bis auf 26 Grad an!

Wie wird das Grillwetter?

Jetzt ist es höchste Zeit, die BBQ-Saison zu starten. «Warme Temperaturen, kein Regen. In den nächsten Tagen herrscht perfektes Grillwetter», sagt Roger Perret von Meteo News.

Bild: Giphy

Reicht es für einen ersten Schwumm?

Wer sich bei den hohen Temperaturen bereits ins kühle Nass stürzen will, braucht noch ein dickes Fell. Denn die allermeisten Freibäder in der Schweiz sind noch geschlossen. In Bern öffnet das Marzilibad am 28. April, die Freibadis in Zürich erst am 10. Mai.

Bild: KEYSTONE

Bleibt also nur ein Sprung in die Flüsse oder Seen. Das ist aber nur geübten Schwimmern zu empfehlen. So beträgt die Aaretemperatur derzeit bloss knapp 10 Grad. Brrr!

Hält das Sommerwetter an?

Die Winterkleider könnt ihr langsam aber sicher im Keller verstauen. Auch nächste Woche bleiben die Temperaturen im angenehmen Bereich. «Es ist kein Temperatursturz absehbar, allerdings steigt die Gewitterneigung», sagt Meteorologe Perret.

(amü)

