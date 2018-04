Schweiz

Weiteres Wetterphänomen in der Schweiz: Auf Saharastaub folgt Blutregen.



Hobbyfotografen haltet euch bereit: Auf den Sahara-Staub folgt der Blutregen

Wer am Wochenende in den Himmel schaute, bemerkte nicht nur die zwitschernden Vögel und das sonnige Wetter. Auffällig war auch die etwas gelbliche, trübe Sicht, auch bekannt als der Sahara-Staub.

Unter Einfluss des in der Tiefdruckgebiets über Nordafrika wurde am Wochenende Staub aufgewirbelt und mit der Höhenströmung über das Mittelmeer nach Europa getragen. Hobbyfotografen packten ihre besten Objektive ein und machten sich ans Werk, das Wetterphänomen in seiner vollen Pracht vor die Linse zu bekommen.

Auch heute ist wieder #Sahrastaub in der Luft. Es ist trotzdem ziemlich sonnig. Die dichtesten Wolken sind über GR und TI. Regen gibts am Abend über dem Jura und z.B. im #Münstertal. 19 bis 22 Grad. ^gf pic.twitter.com/QvSz9ZuH3h — SRF Meteo (@srfmeteo) 15. April 2018

Nachdem der mineralische Staub die Wolkenbildung fördert, regnet es am Montag in weiten Teilen der Schweiz. Der Sahara-Staub wird dann sozusagen aus der Luft gewaschen. Dieses Phänomen wird umgangssprachlich auch «Blutregen» genannt und ist daran zu erkennen, dass es auf Autos, Fensterscheiben, am Boden oranger bis rötlicher Rückstand zurückbleiben wird.



In Deutschland hat der «Blutregen» bereits begonnen. Das ist er also, der sogenannte #Blutregen pic.twitter.com/GHsYudZUk9 — Björn Schmitt (@bjoern_schmitt1) 12. April 2018

(sar)

