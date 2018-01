Schweiz

Wetter-Liveticker: A2 beim Gotthardtunnel gesperrt + Zug bei Solothurn entgleist



A2 sollte um 19 Uhr wieder offen sein ++ Überschwemmungen im Jura

Die Wettersituation in der Schweiz bleibt angespannt. Heute werden die Temperaturen massiv ansteigen, was die Situation verschärfen könnte. Alle aktuellen Entwicklungen findest du in unserem Liveticker.

Ticker: 2018-01-23 Schnee Schweiz

Starke Regenfälle sorgen für Chaos 59s Starke Regenfälle sorgen für Chaos Video: srf

