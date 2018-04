Schweiz

Wirtschaft

Pläne des Flughafens Zürich schrecken Deutsche auf



Bild: KEYSTONE

Pläne des Flughafens Zürich schrecken Deutsche auf

Süddeutsche Politiker fürchten, dass der Neubau des Terminals 1 zu ihren Lasten geht

Benjamin Weinmann / Schweiz am Wochenende

In Kloten entsteht in den kommenden Jahren Grosses. «Flughafen Zürich plant Mega-Bauprojekt» titelte Mitte Februar die «Nordwestschweiz» und machte die Baupläne des Flughafens öffentlich, über die in einem Personalmagazin informiert wurde. Konkret ging es um den Neubau des Terminals 1 (ehemals Terminal A genannt), das in die Jahre gekommen ist. Im Hinblick auf das prognostizierte Passagierwachstum, soll dieses über eine deutlich grössere Kapazität als das heutige Terminal verfügen.

«Was die Schweizer ihrer eigenen Bevölkerung zumuten wollen, müssen sie natürlich selbst entscheiden. Für uns in Deutschland ist die Belastungsgrenze bereits deutlich überschritten.»

Diese Pläne schlagen nun Wellen auf politischer Ebene. Die Waldshuter Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter von der SPD forderte in einer Medienmitteilung: «Die neuen Mega-Pläne des Flughafen Zürich dürfen nicht zulasten der deutschen Nachbarn gehen.» Für sie ist klar, dass es über deutschem Gebiet keine zusätzlichen Flugbewegungen geben darf.

«Was die Schweizer ihrer eigenen Bevölkerung zumuten wollen, müssen sie natürlich selbst entscheiden. Für uns in Deutschland ist die Belastungsgrenze bereits deutlich überschritten. Eine Kapazitätsausweitung ist mit uns nicht zu machen.» Schwarzelühr-Sutter hat sich deshalb an das Bundesverkehrsministerium gewandt.

Es müsse unbedingt geklärt werden, ob der Flughafen Zürich diese Kapazitätsausweitung und die langfristige Prognose der Passagierzahlen bereits beim Antrag des Ostanflugkonzepts offen kommuniziert habe.

Der Flughafen Zürich rechnet in den nächsten zwanzig bis dreissig Jahren mit einem Wachstum der Passagierzahlen von heute 29 auf bis zu 50 Millionen. Am Aviatik Symposium, das vergangene Woche in Zürich stattfand, sagte der Flughafen-Operationschef Stefan Tschudin, dass die Pläne noch im frühen Anfangsstadium seien.

Zum heutigen Zeitpunkt geht Tschudin davon aus, dass das neue Terminal mit zwei bis drei zusätzlichen Docks sowie mehr Bus-Gates gebaut werden dürfte. Das neue Terminal dürfte wohl neben dem bestehenden erstellt werden, und erst, wenn der Neubau fertig ist, würde das alte zurückgebaut, um so den Betrieb am Flughafen stets aufrechtzuerhalten.

Anfrage beim Regierungsrat

Auch in Zürich hat die Veröffentlichung des Terminalprojekts die Politik auf den Plan gerufen. Drei grüne Kantonsräte (Regula Kaeser, Kloten, Thomas Forrer, Erlenbach, und Daniel Heierli, Zürich) haben beim Regierungsrat eine Anfrage eingereicht. Sie wollen detaillierte Informationen zum Projekt. Zudem verlangen sie klärende Antworten auf die Frage, wie sich das Passagierwachstum auf die Flugbewegungen in Zürich auswirken wird. Und welche Folgen dieses Wachstum auf den Zürcher Fluglärm-Index haben werde, dessen Richtwert von 47ß000 lärmgeplagten Personen inzwischen deutlich überschritten sei.

Der Kanton Zürich ist zu einem Drittel an der Flughafen Zürich AG beteiligt und im Verwaltungsrat durch Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) vertreten. (aargauerzeitung.ch)

«Ich habe einfach kein Verständnis für Leute, die Pelz tragen» Video: watson/Angelina Graf, Emily Engkent

Ein Schloss für 35 Millionen – so lebte Pleitier Rolf Erb

Das könnte dich auch interessieren: Wie lange hältst du es aus, über die Toten von Syrien zu scrollen? Wenn wir im wahren Leben so wie auf Tinder und Co. flirten würden Lieber Valentin, tu es nicht ... Der unendliche Gerichtsfall des Wilson A. – ein Bericht Oh, wow! Diese 20 Bilder halten unserer Gesellschaft den Spiegel vor Diese 9 Filme von Nicolas Cage beweisen: Er ist nicht nur ein Meme, er KANN schauspielern! «Ich wusste kaum noch, welcher Wochentag gerade war»: Ein Ex-Schiri über die Playoff-Zeit Wo ich aufs Erwachsenen-Leben wirklich vorbereitet wurde: Am Kiosk Mueller hat neue Beweise und gegen Trump-Anwalt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo