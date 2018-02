Schweiz

Wirtschaft

Wertschätzung für Milizsystem: Jetzt kommt das Diplom für Lokalpolitiker



bild: wikipedia

Jetzt kommt das Diplom für Lokalpolitiker

Wer in einem Gemeinderat sitzt, wendet viel Zeit auf. In mittelgrossen Zürcher Gemeinden durchschnittlich 12,4 Stunden pro Woche, berichtete der «Tages-Anzeiger» vor ein paar Jahren. Oft gehen die Lokalpolitiker daneben einem 100-Prozent-Job nach.

In ihrer politischen Tätigkeit übernehmen sie Verantwortung und sammeln wichtige Führungserfahrungen und -kompetenzen. Doch: Diese Erfahrungen werden in unserem Milizsystem nicht offiziell anerkannt.

Dies beabsichtigt der Schweizer Kader-Verband nun zu ändern. Er will den Deutschschweizer Gemeinde- und Stadträten in Zukunft ein Zertifikat ausstellen, das die verschiedenen Kompetenzen ausweist.

In der Westschweiz vergibt der Verband solche Zertifizierungen bereits seit 2015. Wer mindestens vier Jahre lang in einem Gemeinderat sass, wird nun auch auf der anderen Seite des Röstigrabens sein Dossier zur Prüfung einreichen können, sagt Briguet zum Westschweizer Fernsehsender «RTS». Das Zertifikat werde der Verband aber erst nach einem Evaluationsgespräch aushändigen. Wann genau die ersten Lokalpolitiker zertifiziert werden sollen, sei noch nicht klar.

bild: screenshot rts

Mit politischer Arbeit zum Uni-Diplom

Briguet war von 1993 bis zu seiner Abwahl im Jahr 1996 selbst Gemeinderat. Er politisierte für die CVP in Siders. Es sei seine persönliche Geschichte, die ihn dazu gebracht habe, sich dem Thema zu angenommen, heisst es in der «RTS»-Reportage.

Die bessere Anerkennung unserer Militzpolitikern war in der Vergangenheit immer wieder Thema. So forderte SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr 2013 in einer Parlamentarischen Initiative die Anerkennung der politischen Arbeit als berufliche Weiterbildung – erfolglos.

Konkret hätte ein politisches Amt bei Weiterbildungen an Universitäten und Fachhochschulen anerkannt werden sollen. So hätte ein Parlamentarier mit mehreren Dienstjahren oder ein Regierungsmitglied gar keine oder nicht mehr alle Unterrichtsstunden besuchen müssen, um einen Titel wie einen «Executive Master» zu erhalten.

Ab wann können wir online abstimmen? Video: srf

Das könnte dich auch interessieren: Nokia lässt's mit fünf neuen Smartphones krachen – und bringt das Banana-Phone zurück Polizisten zieht vor Zürcher Derby Dienstwaffe Australische Ermittler finden 300 Kilogramm Ephedrin – versteckt in 21'000 Leuchtstiften James Randi – der Magier, der Zauberer entzaubert Amerika ist verloren – und YouTube der Beweis dafür 6 Argumente der No-Billag-Ja-Sager, die wir nicht mehr hören können 15 Retro-Cocktails, die schleunigst ein Comeback verdienen Das Flintenweib der NRA: Dana Loesch ist das Gesicht der US-Waffenlobby Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo