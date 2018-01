Schweiz

Wirtschaft

Papierschnipsel im UBS-Safe: So nehmen Trickbetrüger reiche Schweizer aus



Papierschnipsel im UBS-Safe: So nehmen Trickbetrüger reiche Schweizer aus

Trickbetrüger haben es auf reiche Schweizer abgesehen: Ein Kunsthändler zählt ebenfalls zu den Opfern. Im Gespräch mit der «Schweiz am Wochenende» erzählt er, wie er über eine halbe Million Franken verlor.

Andreas Maurer / Schweiz am Wochenende

Bild: KEYSTONE

Der Schweizer Kunsthändler Louis Kaiser hat nicht einmal mit seinen Freunden darüber gesprochen. Er schämt sich dafür, Opfer eines Trickbetrugs geworden zu sein. Hier tritt er deshalb mit fiktivem Namen auf. Sein einziger Trost: «Der Bluff war kunstvoll gemacht.» Er bewundert die Täter sogar und stellt sich vor, wie es wäre, wenn alles nur gespielt gewesen wäre: «Wenn es sich um eine Prüfung in Verbrecherarbeit gehandelt hätte, müsste ich anerkennen: Die Täter haben sie mit Bravour bestanden.»

Das Verhängnis nahm seinen Lauf an der Kunstmesse Frieze in London. Dort traf Kaiser auf einen Mann, der vorgab als Vermittler für einen vermögenden Kunstkäufer tätig zu sein. Mit seinen Hintermännern hatte er ein Lügenkonstrukt aufgebaut: eine Scheinfirma mit eigener Website, bedienter Telefonnummer und gefälschten Ausweispapieren. Dass der Mann kein reicher Engländer, sondern ein armer Rumäne war, merkte Kaiser nicht. Auch als er ihn ein zweites Mal in einem vornehmen Hotel in Mailand traf, liess er sich vom Schauspiel überzeugen.

Kaiser erinnert sich: «Er sprach ein perfektes Upper-Class-Englisch, kleidete sich todschick und beherrschte die Codes der Kunstwelt.» Der Vermittler gab an, sein Auftraggeber wolle mehrere Galerien in Europa eröffnen und suche nun eine Zusammenarbeit mit spezialisierten Händlern.

Ein Geldkoffer als Provision

Der Schweizer Galerist liess sich vom versprochenen Deal blenden. Der Vermittler gab an, zwei Dutzend Kunstobjekte für 3.5 Millionen Euro kaufen zu wollen. Doch er verlangte eine Gegenleistung: Als Provision wolle er eine halbe Million Euro in bar. Spätestens jetzt hätte Kaiser stutzig werden sollen. Doch er liess sich sogar auf die Bedingung ein, zu beweisen, dass er das Geld bereithalte.

An einem Dezembermorgen empfing Kaiser einen anderen Vertreter der Kunstfirma, um die Übergabe der Provision zu klären. Sie trafen sich in Basel in der Bar des Kunstmuseums und führten Smalltalk über ihre Skiferien in Zermatt. Kaiser nahm seinem Gegenüber die Rolle ab, ein russischer Oligarch zu sein. Auch seine Bankberater, welche die Personalien vorgängig überprüft hatten, schöpften keinen Verdacht.

So war es damals mit dem Ersten Geldautomat der Schweiz 1m 18s So war es damals mit dem Ersten Geldautomat der Schweiz Video: srf

Kaiser liess sich von seinem persönlichen Unternehmensberater begleiten und betrat um zehn Uhr mit dem russischen Kunsthändler die UBS-Filiale am Bankenplatz in Basel. Sie liessen sich von einem Bankangestellten in einen Diskretionsraum führen. Kaisers Berater holte aus seinem Safe Couverts mit einer halben Million in 500er-Euronoten und brachte sie in den Diskretionsraum. Dort zählte sie Kaiser und der Vermittler verpackte sie in zehn Couverts, die er versiegelte. Ein Bankangestellter überwachte den Vorgang und merkte nicht, dass der Gauner im schicken Anzug später zehn andere, gleich aussehende Couverts im Safe hinterliess. Dieser hatte für Ablenkung gesorgt, indem er mehrmals mit seinen Auftraggebern telefonierte.

Kaiser erzählt: «Erst als alles vorbei war, spürte ich, dass etwas faul sein könnte.» Er öffnete die versiegelten Couverts und stiess auf einen Haufen Papierschnipsel. Zehn Minuten nachdem der Mann mit einem Koffer voller Geld durch den Hauptausgang der Bank spaziert war, schlug Kaiser Alarm. Die Polizei startete umgehend eine Fahndung und überprüfte den Flughafen. Doch der Mann war verschwunden.

Betrüger steigern ihren Erfolg

Bei diesem Trickbetrug handelt es sich um einen sogenannten Rip-Deal; rip bedeutet entreissen. Besonders verbreitet ist er in der Immobilienbranche. Die Bundespolizei Fedpol warnt seit Jahren davor, doch der Rip-Deal bleibt ein Klassiker. Denn die internationalen Banden agieren immer professioneller. Das zeigen die jüngsten Fedpol-Zahlen. 2016 registrierte die Bundespolizei 22 erfolgreiche Rip-Deals. Das sind mehr als in den Vorjahren: 14 waren es 2015 und 20 im Jahr 2014. Gleichzeitig ging die Zahl der versuchten, aber nicht vollendeten Taten deutlich zurück. Die Banden sind effizienter geworden.

Die Schadensumme betrug 2016 fast zehn Millionen Franken. Das ist doppelt so viel wie im Vorjahr. Die Dunkelziffer ist gemäss Fedpol allerdings hoch, weil viele Opfer keine Anzeige erstatten würden. Ein Grund dafür ist, dass sich einige selber strafbar gemacht haben, etwa indem sie mit unversteuerten Geldern handelten. Oft findet die Bargeldübergabe zudem in Norditalien statt. Summen über 10 000 Euro müssten am Zoll aber deklariert werden.

Bei den Tätern handelt es sich meistens um Angehörige von Clans aus Rumänien. Die Männer und Frauen, welche als Schauspieler bei den Deals auftreten, gehen ein hohes Risiko ein, verdienen aber wenig. Das Geld landet bei den Hintermännern.

Der Mann, der Kaiser um eine halbe Million erleichtert hat, wurde kürzlich von der Polizei zufällig gefasst. In einer Woche steht er vor dem Basler Strafgericht. Kaiser sagt: «Ich gehe nicht davon aus, dass ich das Geld zurückerhalte. Das ist wohl alles verpulvert.» Er habe ein Jahr lang doppelt so viel gearbeitet, um den Verlust auszugleichen. Für ihn persönlich sei es ein traumatisches Erlebnis: «Es wird mich immer verfolgen.»

Die wohl schrecklichsten Phantombilder der Welt

Geld, Banken, Weltwirtschaft 2,1 Prozent besitzen so viel wie 97.9 – willkommen im Ungleichheitsland Schweiz 640 Millionen Dollar: ABB erhält Grossauftrag aus Indien Hunderte Stellen betroffen: UBS erwägt Verlagerung von Jobs aus London Banken-Rettung kostet Italien 6,6 Milliarden Euro Die unendliche Bussenstory der Schweizer Grossbanken «Die Schweiz hat die Chance, weltweit führend bei der Blockchain zu werden» Raiffeisen lanciert Hypothek für arme Leute «Anleger werden durch mehr Bürokratie nicht unbedingt besser geschützt» Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz: «Frankenstärke kostet zehntausende Arbeitsplätze» UBS verliert Steuerstreit mit Frankreich und muss 1,1 Milliarden Euro Kaution hinterlegen Trotz Lohnanstieg können sich Schweizer 2017 kaum mehr kaufen Credit Suisse mit weiterem Gewinneinbruch – Aktie im Sinkflug Europäische Zentralbank legt vorerst nicht nach – es bleibt bei null Prozent «Bitcoins sind kein sinnvolles Geldsystem» – weil sie zuviel Strom verbrauchen Wegen Irreführung mit Neugeld: Credit Suisse in den USA zu Millionenbusse verdonnert Bauer, WWF und Kinderkrippe – was die Crash-Banker der Nuller-Jahre heute machen Credit Suisse hat in diesem Jahr bereits 4800 Jobs gestrichen, 1200 weitere sollen noch folgen Die CS soll sich in Italien auf 100 Mio Euro-Zahlung geeinigt haben Will die UBS jetzt eigene Bitcoins prägen? Nein – aber die Bank hat eine clevere Idee In Asien gibt es jeden dritten Tag einen neuen Milliardär Ist das die Retourkutsche? Deutsche Bank zu 14-Milliarden-Busse verdonnert Brexit könnte bei der UBS in London zu einem Aderlass von 1500 Arbeitsplätzen führen UBS will eigene digitale Münzen herausbringen Die Chefs der Schweizer Grossbanken verkaufen ihre Aktien Jetzt nehmen die USA den Goldhandel ins Visier – Schweizer Grossbanken sind am Rande betroffen Finma-Chef hält noch schärfere Grossbanken-Regulierung für nötig Sollte die Deutsche Bank untergehen, würde ich einen Notvorrat anlegen – aber so weit wird es wohl nicht kommen Wall-Street-Banker wollen den CEO der Credit Suisse stürzen «Worst Case Szenario»: Credit-Suisse-Aktie ist nicht mal halb so viel wert wie Anfang Jahr US-Justiz an der Nase herumgeführt: Bank Vontobel lässt indischen Betrüger Millionen verstecken Panama Papers: Und was hat das mit der Schweiz zu tun? Warum gerade Panama? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Mega-Datenleck EZB-Chef Draghi dämpft Zinsfantasien: Euro im Höhenflug – Franken wird schwächer Das verdienen die Chefs der Kantonal- und Regionalbanken EZB senkt Leitzins erstmals auf null Prozent: Franken geht nicht durch die Decke Hacker dringen in das internationale Zahlungssystem Swift ein Das sind die wirtschaftlichen Brandherde Europas Schwarzgeld: 40'000 Schweizer zeigen sich selbst an – das bringt dem Staat rund 2 Milliarden Steuer-CD: Deutschland gibt verdächtige Schweizer Kontodaten an 27 Länder weiter Von wegen «Finanzkrise»: Seit 2007 haben Grossbank-Aktionäre 1,7 BILLIONEN eingestrichen Offshore-Insider Elmer zu Gast bei Schawinski: 7 Erkenntnisse aus der gestrigen Panama-Talkshow «Geldwäscherei ist kein Kavaliersdelikt»: FINMA kontaktiert Banken wegen Offshore-Firmen Coop, Migros, SIX und Swisscom: Gibt es bald eine einheitliche Lösung im digitalen Zahlungsverkehr? Die Verkehrsampeln der Weltwirtschaft wechseln die Farben – und das Chaos an den Märkten ist vorprogrammiert Fünf Gründe, warum der Franken momentan schwächelt und was das für die Wirtschaft bedeutet (Gutes!) Es ist nicht China, Dummkopf, es ist die Fed! Die Frage wird immer dringlicher: Wie unabhängig dürfen die Zentralbanken noch sein? Der neue Weg aus der Krise: «Helikopter-Geld» Warum der chinesische Börsen-Crash weltweit Angst und Schrecken auslöst – und wie die US-Notenbank eine Panik verhindern kann Übernehmen bei der CS die Scheichs aus Katar und Saudi-Arabien das Zepter? Der Kampf der Titanen: Die beiden wichtigsten Banken der Welt wollen eine gegensätzliche Geldpolitik Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare