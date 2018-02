Grosse Ratlosigkeit in Bern: Wer soll Licht in den Postauto-Skandal bringen?

Für Nationalrat Cédric Wermuth (SP/AG) ist klar, dass die Geschäftsprüfungskommission (GPK) den Postauto-Fall untersuchen muss. Dasselbe fordert sein freisinniger Ratskollege Christian Wasserfallen. Ständerat Claude Janiak (SP/BL) sieht derzeit die Verkehrskommissionen am Zug. Die beiden Schwesterkommissionen haben beide Post-Präsident Urs Schwaller vorgeladen.

Janiak will zudem die Untersuchung abwarten, welche die Post durchführt, bevor die GPK aktiv wird. Janiak ist Präsident der Verkehrskommission. Ob seine Kollegen der ständerätlichen GPK das auch so sehen, wird sich heute weisen: Sie entscheiden, ob sie in der Postauto-Affäre aktiv werden. (aargauerzeitung.ch)​