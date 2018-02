Schweiz

Wirtschaft

Die 5 wichtigsten Erkenntnisse aus der Pressekonferenz zum Postauto-Skandal



Die 5 wichtigsten Erkenntnisse aus der Pressekonferenz zum Postauto-Skandal

Nach dem Postauto-Skandal, wonach über 78 Millionen Franken Subventionen eingestrichen wurden, informierte Post-Verwaltungsrat Urs Schwaller heute an einer Pressekonferenz über das weitere Vorgehen. 5 Dinge, die du jetzt dazu wissen musst.

Ruoff bleibt

Die Post-Chefin Susanne Ruoff, die im Zuge des Subventionenbetrugs harsch in die Kritik geriet, weil sie laut «Blick» bereits 2013 von den illegalen Buchungen wusste, bleibt in ihrem Amt. Verwaltungsrat Schwaller sicherte ihr das Vertrauen zu. «Es gilt die Unschuldsvermutung», sagt er an der Pressekonferenz. Fügte aber hinzu: «Beim leisesten Zweifel muss sie gehen.» Ruoff wird sich weiterhin auf die operativen Belange konzentrieren, während Verwaltungsrat Schwaller die Untersuchungen leitet.

Task-Force gebildet

Eine unabhängige Task-Force von Experten des Anwaltsbüros Kellerhals Carrad sowie von Ernst&Young werden die Vorkommnisse genauer untersuchen. Dies teilte Schwaller an der Pressekonferenz mit. «Zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine abschliessende Darstellung des Sachverhalts geben.» Schwaller schwört aber Transparenz. «Es liegt nun an der Post, die unentschuldbaren Vorfälle lückenlos aufzuklären», sagt der Verwaltungsrat. Man werde die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten.

Der hinterzogene Betrag von 78 Millionen wird die Post umfänglich dem Bund und den Kantonen zurückzahlen, informierte Schwaller.

Boni gestrichen

Als Sofortmassnahme kündigte Schwaller die Aufschiebung der variablen Lohnanteile für 2017 an. Heisst konkret: Der Postauto-Spitze werden keine Boni ausbezahlt, bis die Vorkommnisse geklärt sind. Davon ist auch Post-Chefin Ruoff betroffen. Möglich ist, dass einige Personen der Geschäftsleitung einen Teil der Boni zurückbezahlen müssen. «Diese Frage ist aber noch offen», meinte Schwaller. Die Frage nach der Rückzahlung werde erst nach den Untersuchungen beantwortet.

«Mitarbeiter sollen sich bei uns melden!»

Schwaller appellierte zudem an die Mitarbeiter der Post und deren Tochterkonzerne. «Mitarbeiter sollen sagen, wenn sie etwas wissen.» Er wolle so Indiskretionen vermeiden. Mitarbeiter können sich an die anonyme Kontaktstelle «Post Courage» wenden, so Schwaller und ergänzt: «Es geht aber nicht darum, irgendetwas zu verheimlichen.»

Postauto AG bleibt bei Mutterkonzern Post

Die Postauto AG wird auch weiterhin beim Mutterkonzern Post bleiben. Dies bestätigte Verwaltungsrat Schwaller vor den Medien. «Die Postauto AG gehört zur Post.»

Dennoch werde eine Ablösung diskutiert, sagte er. Diese stehe aber nicht zuoberst auf der Prioritätenliste. «Ich will zuerst einen neuen Chef bei Postauto», erklärte Schwaller. Die Stelle von Daniel Landolf, der freigestellt wurde, wird laut Schwaller bereits in den nächsten Wochen wieder besetzt werden.

Wieder hat der Bund mehr eingenommen als geplant 54s Wieder hat der Bund mehr eingenommen als geplant Video: srf/SDA SRF

Das könnte dich auch interessieren: Hier stürzt ein österreichischer Boardercrosser brutal auf die Piste Das passiert, wenn Piloten am Valentinstag schwer verliebt sind ✈😍 Ein Ratschlag von Mann zu Mann: Kauf dir ein Paar gescheite Schuhe! Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser gegen Gewalt an Frauen 9 Stubentiger, die sich die wichtigen Fragen des Lebens stellen Getarnt als App – so will dir Facebook «Spyware» aufs Handy drücken Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare