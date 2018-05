Schweiz

Arbeitslosigkeit sinkt im April



So tief wie seit 2012 nicht mehr: Arbeitslosigkeit sinkt im April

Die Lage auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hat sich im April etwas verbessert: Die Arbeitslosenquote ist von 2,9 Prozent im März auf 2,7 Prozent gefallen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte. So tief lag die Quote zum letzten Mal vor 6 Jahren. (sda)

