Schweiz

Wirtschaft

FDP-Walti und xenophobe Linke – verkehrte Welt in der Steuern-«Arena»



Bild: Screenshot/SRF

FDP-Walti, die Badewanne und xenophobe Linke – verkehrte Welt in der Steuern-«Arena»

Nach dem No-Billag-Aufreger von vergangener Woche behandelte die «Arena» diese Woche zwei Themen, die je für sich genug Empörungspotential besitzen: Steuern und Flüchtlinge. Was, wenn man beides miteinander kombiniert?

Wer genau hat da einen Anti-Diskriminierungs-Experten ins Markus-Somm-Kostüm gesteckt? «Das ist die Ausländerfeindlichkeit der Linken. Es gehört seit 100 Jahren zu den Methoden der Linken, immer gegen reiche Leute zu hetzen.»

Linke sind ausländerfeindlich Video: streamable

Und wieso, bitteschön, redet die SP-Ständerätin Anita Fetz über Wilhelm Tell, als wäre sie beim SVP-Vorzeigehistoriker Peter Keller ins Seminar gegangen? «Wilhelm Tell würde sich im Grab umdrehen, wenn er sehen könnte, wie wir den Kotau machen vor reichen Ausländern.»

Tell und der Kotau Video: streamable

Die Linke ausländerfeindlich? Wilhelm Tell die moralische Instanz der Linken? Markus Somm mit Empathieaufwallungen für Flüchtlinge?

Was war da passiert im Leutschenbach? Wer hat den Verkehrte-Welt-Tag eingeläutet?

Der theoretische Erklärungsansatz: In Zeiten von Querfronten, unheiligen Allianzen und bröckelnden politischen Grenzen lösen sich die Begriffe auf. Rechts tönt wie links, links wie rechts und die Mitte wie eine Gleichstromleitung. Grosse Kakophonie das. Oder vielleicht erkannten Fetz und Somm, dass ein bisschen Provokation und Maskerade Würze in ein fadkomplexes Thema brachte. Oder ...

SRF-Arena Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Der praktische Erklärungsansatz: Es ging in dieser «Arena» nicht um «normale» Flüchtlinge. Nicht um die mit den zerbombten Häusern und den leergefischten Gewässern, sondern die mit den Geldkoffern und der Telefonnummer der Anwaltskanzleien auf den Cayman Islands. Steuerflüchtlinge. Eine fantastisch krude Wortschöpfung.

Die Enthüllung der «Sonntagszeitung», dass der milliardenschwere Oligarch Roman Abramowitsch ein Niederlassungsgesuch im Kanton Wallis gestellt hat, lieferte den Aufhänger. Die Pauschalbesteuerung ist ein beliebtes Steuerinstrument vieler Schweizer Kantone. Mit ihr werden wohlhabende ausländische Staatsbürger, die hierzulande keinem Erwerb nachgehen, besteuert – pauschal heisst in den meisten Fällen: tief. Und trotzdem geht es um viel Geld. Mehr als 700 Millionen spülen reiche Ausländer in der Schweiz jährlich in die Kassen.

Führt die Pauschalbesteuerung dazu, dass die Bodenpreise durch die Decke schiessen und die Mieten unerträglich hoch sind? Oder müssen wir dankbar sein, dass sich reiche Ausländer in der Schweiz niederlassen und – im Verhältnis gesehen – ein paar Brotkrumen in die Staatskasse fallen lassen? Pflegen der eigenen Standortattraktivität oder unethisches Weiterwursteln?

Anita Fetz, wirblig unterwegs, zitiert aus der Verfassung: «In der Verfassung steht, dass jeder nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip Steuern bezahlen muss.» Es sei stossend, wenn das nur für normale Bürger, nicht aber für superreiche Ausländer gelte.

Für Markus Somm gab es keine Zweifel: «Ich habe keine moralischen Bedenken bei der Pauschalbesteuerung, sie bringt uns schliesslich Geld.»

Wo Geld ist, hat es die Moral schwer: Anita Fetz und Grünen-Präsidentin Regula Rytz mochten noch so oft auf die Solidarität, die Fairness und die Gerechtigkeit pochen – die beiden Linken prallten Mal für Mal an der Mauer des Pragmatismus ab. Sie trug einen Anzug und hiess Beat Walti. Der Anwalt und Fraktionschef der FDP liess mit seiner ruhigen, bestimmten Beweisführung Rytz und Fetz mehr als einmal ins Leere laufen. Pragmatisch, praktisch, Walti: «Es ist fraglich, ob wir mit unserem Steuersystem die Ungerechtigkeit in der Welt verhindern können.» Das Steuergesetz sei nicht der richtige Ort, um über Gerechtigkeit zu diskutieren.

Unabänderliche Fakten oder reformdürstendes Brachland? Markus Somm hatte schon Recht, wenn er sagte, dass die Schweiz keine Insel sei und ihr nichts anderes übrig bleibt, als mitzuziehen. Und auch Regula Rytz lag nicht falsch, wenn sie die Spirale des globalen Steuerwettbewerbs anprangerte, an deren Spitze die Schweiz als «Lokomotive» mit ihren tiefen Steuern schnauft. Blöd nur, wurde dann das eigentliche Problem des Steuerwettbewerbs, der globale Flickenteppich bei der Regelung derselben, nur am Rande gestreift.

Somm verkam im Lauf dieser Arena zur Randfigur. Der BaZ-Chefredakteur stichelte zwar noch ein paar Mal gegen Fetz, hatte aber inhaltlich nur noch wenig beizutragen. Vielleicht lag es an Walti, der nicht nur seiner Körpergrösse wegen Somm in den Schatten stellte. Vielleicht lag es daran, dass – O-Ton Somm – hier ein «Non-Thema» verhandelt wurde, das eigentlich gar «keiner Diskussion wert» war. Dann darf man auch mal stumm bleiben.

Auf der anderen Seite blieb Regula Rytz blass. Wie die Grünen-Präsidentin in einer Szene von der umtriebigen Anita Fetz zum Sidekick degradiert wurde, verdient eine besondere Würdigung. Rytz war gerade dabei, die Folgen der Steuersenkung in den USA für die Schweiz darzulegen, als Fetz sie unterbrach, wie eine überambitionierte Schülerin ihre etwas weniger talentierte Partnerin an einem Gesangswettbewerb. «Sag doch mal ‹zehn Prozent›! Du musst ‹Prozent› sagen!» Sing lauter, sing anders, sing richtig!

Fetz unterbricht Rytz Video: streamable

Rytz blickte kurz irritiert auf und fuhr dann mit ruhiger Stimme fort. Man stelle sich vor, Jacqueline Badran hätte an Stelle von Regula Rytz gestanden. Es hätte kein gutes Ende genommen.

Wie ein Domino Video: streamable

Phänomenal auch, wie FDP-Walti im Zehn-Minuten-Takt Floskeln und Redewendungen aus dem teueren Anzugsärmel schüttelte. Ein nicht abschliessender Auszug: «Die Kirche im Dorf lassen», «das Kind nicht mit dem Bade ausschütten», und, als wirtschaftsliberales Bouquet gewissermassen, «Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts.»

Angenehm erfrischend in Zeiten von libertären Staatsschleifern, und ebenso überraschend, war dann aber, wie Walti, Wirtschaftsliberaler durch und durch, die vollen Staatskassen der Schweiz lobte. Geld, das für Schulen und Infrastrukturprojekte und Forschung verwendet werden könne. Olivier Kessler und Konsorten werden sich vor dem TV bekreuzigt haben.

Walti und die Badewanne Video: streamable

Den Schwenk hin zur Unternehmenssteuerreform gegen Ende der Sendung hätte es nicht mehr gebraucht. Moderator Jonas Projer machte sich da keinen Gefallen; die Debatte über das Nachfolgeprojekt der 2017 an der Urne gescheiterten USR III befindet sich immer noch im Embryostadium, die Protagonisten hatten verständlicherweise wenig Diskussionsmaterial. Das hiess nicht, dass sie nichts zu sagen hatten. Gute Politiker sprechen wie Wettermoderatoren auch über Dinge, über die es eigentlich nichts zu sagen gibt.

In den Gängen der Leutschenbach-Studios konnte man nach der Sendung einen aufgeregten Tontechniker herumirren sehen. Markus Somm hatte das Mikrofon eingesteckt. Aus Versehen? Oder hätte der BaZ-Chefredakteur doch noch ein paar Dinge zum «Non-Thema» zu sagen gehabt?

Unsere «Arena»-Berichterstattung: Bomben auf Bern: Die «Arena» ist im Kriegszustand und Autor Bärfuss an vorderster Front EU-«Arena» mit Blocher und Minder: Die zornigen alten Männer und der vorgetäuschte Erasmus Wermuth erst souverän, dann kommt er unter die Räder – «Grenzerfahrungen» in der «Arena» Wer wird Bundesrat? Elefantenrunde debattiert in der «Arena» – und designiert Verlierer «Frau Keller-Sutter, das ist schlicht falsch» – Berset lässt Reform-Gegner auflaufen Da schwimmt nicht nur Rigozzi – die «Arena» im KESB-Sumpf Ein Hoch auf die «langweilige Schweizer Politik» – das war die Trump-«Arena» Christoph Blocher, die AfD und der «Tod der Politik» – das war die Volksentscheid-«Arena» Priester Pfister gewinnt die Christentum-«Arena» gegen Frevler Wermuth und Wobmann Chlor im Poulet, «theoretischer Blödsinn» und Verlierer SVP-Reimann – das war die «Arena» zum TTIP Krankenkassen-«Arena»: Der heilige Zorn der drei alten Herren und des Roboters feine Klinge «Rentenreform» – wenn SVP-Frehner und SP-Bruderer halbherzig aufeinander losgehen, gewinnen Unbekannte «Grüne Wirtschaft»: Wenn Pardini und Wasserfallen sich streiten, schlägt Girod die Bundesrätin Asyl-«Arena»: Sheriff Gobbi verliert das Duell gegen Marschall Glättli Wette um ein «Weltwoche»-Abo und Köppels Bildungs-Geständnis: Das war die «Arena» zum Brexit Einbürgerungs-«Arena»: Lukas Reimann verliert eine absurde Debatte um SVP-Terroristen und Fondue-Secondos Steuer-«Arena»: Badran verliert gegen Matter und das unter umgekehrten Vorzeichen BGE-«Arena»: Eine Frauenbashing-Orgie und Gössi kopiert die SVP-Rüpel Keine Chance für «Arena»-Wiederholungstäter Salvisberg: Der «Pro-Service-Public»-Initiant verliert gegen drei blitzgescheite 20-Jährige Geheime WhatsApp-Protokolle: Wie Ueli Maurer Serge Gaillard in die «Arena» gezwungen hat #käLuscht: Gegen diesen Mann wollte Bundesrat Maurer nicht in der «Arena» antreten Ueli «#käluscht» Maurer will «Arena»-Gästeliste diktieren und Berset lässt drei Bier mitlaufen Flüchtlings-«Arena»: SVP-Glarner nervt Polizeichef und Fiala mit Invasionsfantasien «Arena» zu Homo-Eltern: Ratlose Lesbe und FDP-Portmann chancenlos gegen Gott und SVP-Frehner Islam-«Arena»: Alle auf den Blancho und dann läuft der Moslem-Präsident voll ins Messer «Arena» lädt IZRS-Blancho ein, um über Islam zu reden. Das ist wie … Asyl-«Arena»: Köppel wird sauer und Sommaruga stellt Toni Brunner kalt – aber so richtig «Domodossola»: Zuerst rockt der alte Berner Secondo die «Arena» und jetzt auch noch YouTube Islam-«Arena» II: Muslim-Präsident brüskiert Lokführer – und der Katholik sagt, wie's ist Tumultuöse MEI-«Arena»: Professor läuft raus, Moderator stellt SVPler bloss DSI-«Arena»: Ein alter Berner Secondo sagt, wie's ist – und Guts und Amstutz' Abend ist gelaufen Jonas Projer hat neue Spielzeuge – diese fünf Dinge musst du über die neue «Arena» wissen Alle Artikel anzeigen

Das könnte dich auch interessieren: Das Feuer brennt, die berühmten Worte sind gesprochen – mögen die Spiele beginnen! Verkäuferin schlägt auf bewaffneten Räuber ein Wie Hamster Pebbles im Flughafen-Klo starb So schaufelt man Schnee in Kanada Die Leiden des jungen Steuererklärers in 10 Stufen Weltraumwanderung für uns Normalsterblichen Ich glaub, mich knutscht ein Elch! Zeit, für lustige Tierbilder Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare