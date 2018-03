Schweiz

Wirtschaft

Schweizer Börse setzt Talfahrt fort und rutscht auf ein Jahrestief



Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag den Kursrutsch fortgesetzt. Der SMI notierte den vierten Handelstag in Folge im Minus und rutschte am Nachmittag auf ein Jahrestief von 8655 Punkten. Auch der deutsche Aktienindex DAX verlor am Freitag zeitweise 2 Prozent.

Die Sorge vor einem weltweiten Handelskrieg hat die US-Börsen am Freitag erneut belastet. Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten eröffnete ein Prozent niedriger bei 24'340 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0.8 Prozent auf 2657 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um ein Prozent auf 7105 Punkte.

Trump spielt mit dem Feuer

Präsident Donald Trump spielt mit den geplanten US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte nach Meinung von Marktteilnehmern mit dem Feuer. «Die Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der die Stimmung der Investoren schon sehr angeschlagen ist», so Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. «Für jemanden der so besessen von den Aktienmärkten ist, pokert er mit diesen Zöllen sehr hoch und das bei fragwürdigen Vorzügen.»

Anleger reagierten nervös und nahmen bei den am Donnerstag stark gestiegenen Stahl-Aktien Gewinne mit. Die Papiere von US Steel, AK Steel und der Aluminiumhütte Century fielen um bis zu 3,6 Prozent.

Unter Verkaufsdruck gerieten erneut die Aktien von Autobauern. Diese würden unter einem Preisanstieg des für den Fahrzeugbau notwendigen Rohstoffs Stahl leiden. Ford und GM gaben bis zu 1,7 Prozent ab. (whr/sda/reu)

