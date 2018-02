Montags F/A-18, dienstags nach Ibiza – Kampfpiloten sollen Teilzeit Passagierjets fliegen

Diese 13 legendären TV-Momente hätten wir ohne die SRG nicht erlebt

Das Schweizer Fernsehen hat seit Sendebeginn 1953 Shows auf- und wieder abgesetzt, TV-Idole erschaffen, Stars den Schweizern in die Stube gebracht. Einige Momente haben Geschichte geschrieben und bleiben unvergessen.

Bernhard Russi ist der Star der Schweizer Ski-Szene in den 1970er-Jahre. 1972 gewinnt er die Weltmeisterschaft und eine Olympia-Goldmedaille in der Abfahrtsdisziplin. Wie Russi seinen Körper stählt, zeigt er in der Sendung «Sport aktiv». In einer virtuellen Lauberhorn-Abfahrt nimmt er die Zuschauer vor dem Fernsehen mit auf die Piste. Die Schweiz kauerte mit Russi zwei Minuten lang in der Hocke und fuhr gedanklich den Berg runter.

Benissimo – seinerzeit die erfolgreichste …