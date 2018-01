Schweiz

Wirtschaft

SDA steht weiter still – Mitarbeiter lehnen Abbruch des Streiks einstimmig ab



Bild: KEYSTONE

Erster Erfolg für die streikende SDA-Redaktion – Verwaltungsrat hat Kontakt aufgenommen

Die Redaktionen im Land müssen weiterhin auf Meldungen der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA) verzichten. An einem Treffen im Zürcher Volkshaus haben die SDA-Mitarbeiter am Nachmittag unter tosendem Applaus beschlossen, ihren Streik fortzusetzen. Ein Abbruch des unbefristeten Streiks wurde einstimmig abgelehnt. Die Redaktion trifft sich morgen um 9 Uhr in Bern erneut.

Konsens in der Redaktionsversammlung @inside_sda : Bis jetzt hat sich nichts getan, Verwaltungsrat hat nicht auf Kontaktversuche reagiert. Deshalb keinen Grund, den unbefristeten Streik abzubrechen. #ats #sda #streik — Christoph Bernet (@ChristophBernet) 31. Januar 2018

Der Twitteraccount der streikenden Redaktion teilte am Mittwochabend nach 17 Uhr mit, dass der Verwaltungsrat mit der Redaktionskommission in Kontakt getreten ist. Damit ist der Verwaltungsrat rund 35 Stunden nach Beginn des Streiks am Dienstagmorgen erstmals mit der streikenden Belegschaft in Kontakt getreten. Am Donnerstagmorgen will sich die Redaktion über das weitere Vorgehen beraten.

Neuigkeiten: Der Verwaltungsrat hat mit der Redaktionskommission (ReKo) Kontakt aufgenommen. Die Redaktion berät am Donnerstagmorgen das weitere Vorgehen. #sda #ats — Inside SDA/ATS (@inside_sda) 31. Januar 2018

Der erste Streiktag habe seine Wirkung nicht verfehlt. Das mediale Echo auf den Streik sei enorm gewesen und die Solidarität durchwegs positiv. Selbst Bundesrätin Doris Leuthard habe gegenüber dem Nachrichtenportal nau.ch Verständnis geäussert.

Wer ist die SDA? Wir verschaffen dir den Durchblick 1m 38s Wer ist die SDA? Wir verschaffen dir den Durchblick Video: watson/Helene Obrist, Lya Saxer

Die Reaktionen in den Medien zeigten, dass eine Lösung möglich sei, schreibt Impressum weiter. So sei in der Presse zu lesen gewesen, dass der sda-Verwaltungsrat nach einem Termin für ein Gespräch suche. Das Personal begrüsse diese Absicht. Es sei aber entschlossen, den Streik erst niederzulegen, wenn konkrete Ergebnisse auf dem Tisch lägen.

Die sda-Redaktion war am Dienstag in einen unbefristeten Streik getreten. Sie protestiert damit gegen den Abbau von 35 der 180 Stellen in der Redaktion. Der Stellenabbau im geplanten Ausmass gefährde die Grundversorgung der Schweiz mit Nachrichten. (cbe/ sda)

bild: watson/ cbe

Abgeholzt im Blätterwald – so viel SDA steckt in den Zeitungen So sehen die Zeitungen ohne SDA aus

