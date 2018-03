Schweiz

Novartis verkauft Beteiligung an Pharma-Firma für 13 Milliarden Dollar



Der Pharmakonzern verkauft seine Beteiligung an einem Gemeinschaftsunternehmen für nicht-verschreibungspflichtige Medikamente für 13 Milliarden Dollar an Glaxo Smith Kline. Novartis wolle sich auf sein Kerngeschäft fokussieren, teilte Novartis am Dienstag mit. (whr/sda)

